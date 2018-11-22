انتخاب رئيسي لجنتي «إسلامية» و«صحية» الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، في مقر المجلس بأبوظبي، وجرى خلاله انتخاب رئيس ومقرر اللجنة إعمالاً لنص المادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، إذ تم انتخاب عائشة سالم بن سمنوه رئيساً بالتزكية، وخليفة سهيل المزروعي مقرراً.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، اعتماد خطة عمل مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه»، ودعوة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اجتماع اللجنة المقبل لمناقشة الموضوع.

كما قررت اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية بعد الانتهاء من مناقشة الموضوع العام السالف الذكر.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من خليفة سهيل المزروعي، رئيس اللجنة، لهذا الاجتماع، وحمد عبد الله سعيد غليطة الغفلي، مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومحمد سالم كردوس عبيد العامري، وسعيد خلفان سلطان بن هديم الكعبي، ومطر حمد مطر عميرة الشامسي، وأحمد محمد مبارك عبد الله الحمودي.

كما عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، في مقر المجلس بأبوظبي، جرى خلاله انتخاب رئيس ومقرر اللجنة إعمالاً لنص المادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، إذ تم انتخاب سالم عبيد الحصان الشامسي رئيساً بالتزكية، وخلفان عبد الله بن يوخة مقرراً.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبيد الحصان الشامسي، وخلفان عبد الله بن يوخة، وناعمة عبد الله سعيد الشرهان، وفيصل حارب عيسى الذباحي، وسعيد صالح سعيد الرميثي.

وقررت اللجنة، خلال الاجتماع، اعتماد خطة عملها بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وإدخال التعديلات عليه.

كما اطلعت على خطة عملها بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، ومشروع قانون اتحادي بشأن المساعدات الطبية على الإنجاب.

وكلفت اللجنة بإعداد خطة عمل تتضمنها الزيارات الميدانية، وإعداد دراسة تحليلية لموضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية».