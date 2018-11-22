حاكم الفجيرة يحضر حفل زفاف نجليْ عبد الله الكندي

المصدر: الفجيرة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مأدبة الغداء التي أقامها عبدالله محمد الكندي في منزله، بمناسبة زفاف نجليه سيف إلى كريمة المرحوم سالم خميس القايدي، ومحمد إلى كريمة راشد عبدالله الكندي. وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة العريسين، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

حضر مأدبة الغداء الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن سيف الشرقي. كما حضر المأدبة سالم الزحمي، مدير مكتب ولي العهد، ومديرو الدوائر والمؤسسات الحكومية بالفجيرة، وجمع من الأعيان والأهل.