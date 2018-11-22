محمد الشرقي: نستهدف صدارة العالم بالخدمات الحكومية

المصدر: الفجيرة - البيان

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يوجه دائماً بضرورة مواكبة توجهات الدولة برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في مراكز الخدمات الحكومية والمحلية في الفجيرة.

وسرعة إنجاز معاملاتهم وتلبية احتياجاتهم. وثمن سموه استراتيجية القيادة الرشيدة للدولة في إلزام جميع مراكز الخدمة بكل الوزارات والهيئات الاتحادية بنظام تصنيف النجوم، الذي يعتمد في تصنيفه على معايير القطاع الخاص العالمية في تقييم آلية تقديم الخدمات ورضا المتعاملين، مشدداً على ثقته بنجاح التجربة الإماراتية في هذا السياق، وتصدرها دول العالم بتقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال تدشين سموه لوحة 5 نجوم لمركز خدمات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في دبا الفجيرة، بعد أن تم تقييمه وفق نظام النجوم العالمي المطبق في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

جدارة

وأثنى سمو ولي عهد الفجيرة، أثناء اطلاعه على سير العمل في المركز، على الجهود التي بذلها القائمون عليه، والتي أثمرت عن نيلهم بجدارة تصنيف «الخمس النجوم»، مؤكداً أن نيل المركز هذا التصنيف يعد تتويجاً لعملهم المستمر واجتهادهم في تحسين آلية عمل مبتكرة تقديم الخدمات وإسعاد المتعاملين.

وشدد سموه على أهمية مواصلة العمل المثمر واستمرار الجهود والتميز في خدمة المتعاملين من أجل نيل تصنيف الـ 7 نجوم، والذي يعد غاية قيادتنا الرشيدة في جميع مرتكز خدمات المتعاملين الحكومية في الدولة.

أولوية

ومن جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء: «إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست في إطار سعيها لتطوير خدمات متميزة سهلة ومريحة وفعالة.

منهجاً متفرداً ينافس الأفضل عالمياً في القطاعين الحكومي والخاص».وتقدمت معالي عهود الرومي بالتهنئة لفريق المركز الرئيس للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في دبا الفجيرة لحصوله على تصنيف 5 نجوم، وأثنت على جهود العاملين فيه.

والمستوى المتميز للخدمات التي يقدمها، مؤكدة: «أن المتعاملين يشكلون أولوية للعمل الحكومي، وأن تقديم تجارب غير مسبوقة لهم ينعكس إيجاباً على مستويات السعادة وجودة الحياة في المجتمع». حضر حفل إزاحة الستارة، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من مسؤولي إمارة الفجيرة.