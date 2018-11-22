«رعاية الموهوبين» تطالب باستقطاب الفائزين بجائزة الإمارات للعلماء الشباب

المصدر: دبي - البيان

طالبت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين خلال اجتماعها برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس الجمعية، في اجتماعها الذي عقد بمقر الجمعية، باستقطاب الفائزين بجائزة الإمارات للعلماء الشباب.

وذلك في سياق مناقشة الجمعية عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والتي شملت الاطلاع على تقرير حول مجموعة من الطلبة والطالبات الذين فازوا بجائزة الإمارات للعلماء الشباب في السنوات الماضية.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن هذه الباقة من الشباب الذين قطعوا مرحلة مهمة من مسيرة التعليم بحاجة إلى رعاية ومتابعة واهتمام من قبل الجهات المعنية في الدولة، مؤكداً ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالدولة باستقطابهم، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم العلمية والذهنية.

كما اطلع المجتمعون على تقرير حول برنامج المبرمج المواطن، وآلية تطبيق استراتيجية الجمعية، والتعاون مع أكاديمية شرطة دبي فيما يتعلق باختبارات الذكاء لطلبة الأكاديمية وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الجانبين.

ـحضر الاجتماع الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وفاطمة الدربي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت المستشارة العلمية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

من جانب آخر، تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان من منيرة صفر الجائزة التي حصلت عليها الجمعية من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخــليجي بدولة الكويت الشقيقة، مؤخراً.