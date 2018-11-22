تعاون بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبلدية رأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

وقع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبلدية رأس الخيمة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة والمياه في الإمارتين وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والاستراتيجيات حول إجراءات الكفاءة. وقد وقع المذكرة كل من أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومنذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة.

وقال أحمد بطي المحيربي: إن هذه الاتفاقية مبنية على تبادل الخبرات والتجارب بين الجهتين الحكوميتين، وعلى التقدم الذي تحققه إمارتا دبي ورأس الخيمة في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والمياه. وأضاف إن التعاون بين الجهتين سيقلل من ازدواجية الجهود في تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات.

ويشرف المجلس الأعلى للطاقة على تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، والتي تستهدف خفض الطلب بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، حيث حققت إمارة دبي وفورات في الطاقة بنسبة 7.6٪ ووفورات مياه بنسبة 4.3٪ في عام 2017.

من جانبه، قال منذر محمد بن شكر الزعابي: إن حكومة رأس الخيمة تشارك في استراتيجية طويلة الأمد للاستدامة، ونحن نرحب بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ولدينا أهداف مشتركة وسنقوم بالاستفادة من نجاحات وخبرات إمارة دبي في مجالات البناء المستدام وكفاءة الطاقة، ونحن على استعداد لتبادل خبراتنا من المشاريع والخطى الجديدة التي ننفذها في إمارة رأس الخيمة.

وتستهدف استراتيجية رأس الخيمة في توفير الطاقة والطاقة المتجددة 2040 إلى توفير الطاقة بنسبة 30٪ وتوفير 20٪ من المياه و 20٪ من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2040.