خدمات مؤسسة التنمية الأسرية 5 نجوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حصلت مؤسسة التنمية الأسرية على شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات 5 نجوم، من المعهد البريطاني للمقاييس (BSI)، وجاء ذلك بناء على نتائج التقييم الميداني الذي نفذ في شهري أكتوبر والشهر الجاري من قبل فريق خبير من المعهد نفسه، حيث شملت عمليات التقييم عدة مجالات تغطي السياسات والخدمات والمباني والعمليات والموظفين ونتائج قياس الأداء.

وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية إن المؤسسة التزمت بمعايير التميز في تقديم الخدمات بأنواعها المختلفة بهدف إسعاد المتعاملين في المرتبة والأولى وتوفير بيئة عمل متميزة بأعلى جودة باعتباره مطلباً عالمياً وأساسياً ومهماً أولته حكومة أبوظبي اهتماماً بالغاً،.

ولأن التميز وبيئة العمل المبتكرة والإبداعية التي تحقق الاستدامة في الوقت نفسه، هي إحدى المسائل الحيوية التي تعمل الدولة على جعلها الأساس في أي نشاط تقوم به وتنجزه، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة. وقدمت الرميثي جزيل الشكر إلى فريق العمل القائم على إدارة ومتابعة وتنفيذ الخدمات، ولكل من عمل بجد وحماس وقدم جهوده مهما كانت صغيرة من الموظفين أو شركائنا الاستراتيجيين من أجل تحقيق أفضل الإنجازات وفق أعلى المعايير العالمية التي تطمح لها المؤسسة.