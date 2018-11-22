شرطة دبي و«شؤون العمال» تتعاونان لتعزيز التوعية المرورية

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التوعية المرورية، بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وقع عن القيادة العامة لشرطة دبي اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ومن جانب اللجنة الدائمة لشؤون العمال اللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس اللجنة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

إسعاد

وأكد اللواء الزفين، خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات تلبي تطلعاتهم وتنال رضاهم.

ومن ضمنهم فئة العمال التي تمثل فئة مهمة في المجتمع، مشيراً إلى أن المذكرة تتضمن تفعيل الحملات والمبادرات العمالية، التي تهدف إلى توعية تلك الشريحة من المجتمع، وتساهم في دفع عجلة التطوير والتميز في مجالات العمل الأمني، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار من خلال دعم الجهود، التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية.

بدوره ثمّن اللواء عبيد بن سرور الشراكة والتعاون المثمر بين القيادة العامة لشرطة دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تصب في مصلحة العمال من خلال توعيتهم بالسلامة المرورية عبر الحملات والمبادرات التوعوية.

تطوير

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على تطوير الأنشطة المشتركة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لدعم وتعزيز الدور المنوط بكل منهما في مجال عملهما، وتطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بها إلى أفضل الدرجات، والمساهمة في زيادة نسبة سعادة العمال، وتبادل المعرفة والخدمات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات.

ومد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، والتعاون في تقديم الدورات التدريبية للعمال في إمارة دبي، والتعاون في نشر التوعية وتثقيف فئة العمالة لتعريفهم بالثقافة والمعايير الاجتماعية والمرورية وقانون العمل والصحة والسلامة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتفق عليها الطرفان.

ومن جهة أخرى، تم عرض نتائج الحملات والمبادرات العمالية المشتركة مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، حيث انخفض مؤشر الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لفئة العمال (المشاة) خلال العام الجاري مقارنة بالعامين الماضيين، حيث انخفض المؤشر في العام الجاري بنسبة 61.9% مقابل 81.8% في العام 2017، و82.6% في العام 2016.