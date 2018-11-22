أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق مختلفة في الدولة

المصدر: أبوظبي، الشارقة، الفجيرة ـ البيان

هطلت يوم أمس، أمطار غزيرة ومتوسطة الشدة على مدينة أبوظبي وسويحان وبني ياس ومدينة محمد بن زايد ومطار أبوظبي والشوامخ والعين ومنطقة الطويين في الفجيرة وخورفكان في الشارقة والساعدي في رأس الخيمة.

كما استمرت الرياح الشمالية الغربية النشطة وبلغت سرعتها 45 كيلو متراً في الساعة، وعملت على اضطراب البحر وارتفاع الموج إلى 8 أقدام في عمق الخليج العربي وكان البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية حتى ظهر اليوم.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، تأثرت الدولة خلال اليومين الماضيين بامتداد منخفض جوي صاحبه منخفض سطحي جنوب إيران أدى إلى تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة ليل الثلاثاء ويوم أمس الأربعاء غرباً، وتحركت باتجاه الدولة ليصبح الطقس غائم جزئياً إلى غائم مصحوباً بسقوط أمطار متفرقة مع نشاط الرياح الشمالية الغربية خاصة على البحر، ما أدى إلى اضطراب البحر وإثارة الغبار والأتربة على اليابسة خاصة المناطق المكشوفة.

ونصح المركز الوطني بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وتشير توقعات المركز الوطني إلى أن طقس اليوم سيكون غائماً جزئياً بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح شمالية غربية، تتراوح سرعتها من 15 إلى 35 كيلو متراً في الساعة، والبحر مضطرب صباحاً يصبح متوسط الموج بعد الظهر في الخليج العربي، ويكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية- شرقية إلى جنوبية- شرقية.

ويكون طقس بعد غد صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة وتتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتنشط الرياح لتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة بعد الظهر.