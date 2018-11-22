«رافد» تتعامل مع 60 ألف حادث بالشارقة خلال 6 أشهر

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تعاملت رافد لحلول المركبات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة «رافد» مع أكثر من 60 ألف حادث مروري بسيط منذ انطلاقها في منتصف مايو الماضي وحتى نوفمبر الجاري بحسب سالم المدفع مدير عام رافد، الذي قال إن الشركة لا تتعامل مع الحوادث المرورية البليغة التي تكون من اختصاص الشرطة.

مؤكدا أن نسبة متوسط زمن الاستجابة للحوادث المرورية البسيطة خلال الثلاثة أشهر الماضية كانت ضمن المعدلات المطلوبة والمعتمدة من قبل وزارة الداخلية بشكل عام والقيادة العامة لشرطة الشارقة بشكل خاص وهي من 15 إلى 20 دقيقة، متحدثاً عن مساعٍ حثيثة إلى خفض نسبة زمن الاستجابة للحوادث المرورية البسيطة والمساهمة في تطوير منظومة العمل المروري مع الشركاء الاستراتيجيين.

بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في المجال المروري. وأفاد أن إجمالي عدد العاملين في «رافد» وصل إلى 120 ضابطاً وخبيراً؛ 30% منهم من المواطنين، وتم إخضاع الضباط لدورات تدريبية حول كيفية التعامل مع الجمهور ومعرفة الطرق وغيرها من المهارات، لافتا إلى أن تطبيق «رافد» يأتي بـ3 لغات هي العربية والإنجليزية والأوردية.