تزويد موظفي وزارة الدولة لشؤون «الوطني» ببطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مذكرة تفاهم لتزويد موظفي الوزارة ببطاقة «إسعاد».

شهد توقيع مذكرة التفاهم التي تمت في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، سامي محمد بن عدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدن الفلاسي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، وذلك بحضور مديري الإدارات وكبار المسؤولين من الجهتين. وتنص الاتفاقية على ضم موظفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى برنامج «إسعاد».

وتزويدهم ببطاقة إسعاد في الوقت ذاته، والعمل على إشعار الشركات والمؤسسات التجارية بأن موظفي الوزارة يتمتعون بالمزايا والعروض ذاتها المقدمة من شركاء بطاقة إسعاد لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال سامي محمد بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي يعزز من جهود التواصل والتعاون بين جميع الجهات المحلية والاتحادية، لتوفير أفضل بيئات العمل للموظفين وتزويدهم بالخدمات التي تسهم في إسعادهم وتساعد على رفع الأداء وتحسين الإنتاجية».