«إسكان الشارقة» تعيد تفعيل طلب مواطنة بعد ألغائه

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

استجابت دائرة الإسكان في الشارقة، لمناشدة مواطنة تدعى أم يوسف، تفاجأت بإلغاء طلبها مؤخراً من الواجهة الإلكترونية بدائرة الإسكان في الشارقة، بعد أن ألغت طلبها في برنامج الشيخ زايد للإسكان، للحصول عليه من الشارقة، لتتفاجأ بعد ذلك بتعميم الإلغاء على الواجهات الإلكترونية لبرامج الإسكان في الدولة.

وقالت أم يوسف في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»: «إنها تنتظر تأمين السكن منذ 10 سنوات، وهي مطلقة وتعيل 3 أطفال، وراتبها أقل من 20 ألف درهم، وتسكن في شقة يبلغ إيجارها 110 آلاف درهم سنوياً، وبدأت مشوار البحث عن مسكن منذ عام 2008».

واستجابة لأم يوسف، قال المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، في مداخلة هاتفية: «إن صدور قرار بشأن طلب معين في أي جهة إسكانية في الدولة يتم تلقائياً الإلغاء الإلكتروني في كل الجهات، وذلك لأن الواجهات الإلكترونية للإسكان مرتبطة ببعضها البعض، وأبشر الأخت المتصلة بأنه ليس هناك أي مشكلة، فعليها فقط أن تراجعنا في الدائرة وتفعّل طلبها ليتم إنجاز المعاملة في دائرة الإسكان».