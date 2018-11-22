مستشفى المفرق يستضيف امتحان الزمالة الأيرلندية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استضاف مستشفى المفرق في أبوظبي اختبارا جديدا لزمالة الكلية الملكية الأيرلندية لأطباء النساء والتوليد، والذي يعقد لأول مرة على مستوى الخليج والشرق الأوسط، وذلك بعد نجاحه في تنظيم اختبار الزمالة في طب الباطنية في مطلع العام الجاري.

واستقطب الاختبار 18 طبيباً من دول الخليج العربي والدول المجاورة في حين كان مقيّمو الامتحان استشاريين مؤهلين على إجراء اختبارات الزمالة الأيرلندية العالمية من كل من الإمارات وايرلندا وجمهورية الهند وبريطانيا، الاختبار قائم على نوعين من التقييم، التقييم الأول هو تقييم سريري لمريضات حقيقيات بحالات طبية في أمراض النساء والتوليد، الجزء الثاني اختبار سريري عملي لتقييم المهارات.

وأكدت الدكتورة هالة أبوزيد أحمد استشارية العناية المركزة في المستشفى ومدير مركز الامتحان وممثل الكلية الملكية الأيرلندية في أبوظبي، أن نجاح اختبارات طب الباطنية التي استضافها المستشفى واختبارات طب أمراض النساء والتوليد وضعت مستشفى المفرق على خارطة مراكز الاختبارات الطبية خطوة ناجحة تكللت بردود فعل إيجابية من قبل الأطباء المتقدمين، وأضافت الدكتورة إلى أن شركة «صحة» تسعى لاستضافة اختبارات أخرى لزمالة الكلية الملكية الأيرلندية في كل من الجراحة وطب الأطفال في الأشهر المقبلة.

ومن جانبه أشاد الدكتور مايك كونل رئيس تخصص أمراض النساء والتوليد في الكلية الملكية الأيرلندية في دبلن، بالتنسيق الجيد ليوم الاختبار وفق المعايير التي تتطلبها الكلية، مما يثبت جدارة اختيار مستشفى المفرق في أبوظبي كمركز معتمد للاختبارات للكلية الملكية الأيرلندية.