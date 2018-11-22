تعاون بين جمعية المؤازرة لمصابي السرطان وبنك الدم في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

زار وفد من جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان بنك الدم الإقليمي التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في منطقة العين بهدف عقد جلسة تشاور وتعاون بين الطرفين.

وضم وفد الجمعية كلاً من الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمحامي والمستشار القانوني عبدالله الكعبي نائب الرئيس، وغوية سليمان البادي أمين الصندوق، ومحمد خميس الكعبي عضو ورئيس للجنة الفعاليات، كما كان في استقبال الوفد حمد الملا المدير الإداري للبنك.

وقال الشيخ سالم محمد بن ركاض العامري: «تستحدث الجمعية آليات وبدائل مبتكرة لتقديم الدعم المجتمعي والنفسي الكامل إلى المرضى، والتخفيف من المعاناة التي يسببها مرض السرطان لهم ولأسرهم».