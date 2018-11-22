دورة تدريبية للقضاة في محاكم العين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، الدورة التنشيطية الثانية لأعضاء السلطة القضائية من قضاة محاكم العين. وذلك في إطار التدريب والتطوير المستمر لأعضاء السلطة القضائية، بهدف تجويد الأحكام ومواكبة المتغيرات والتطورات على مختلف الصعد، مما يساهم بالارتقاء بالعملية القضائية وضمان جودتها.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية إقامة هذه الدورات التنشيطية للقضاة وأعوانهم، لدورها في إثراء الفكر القانوني القضائي من خلال مناقشة الآراء حول أهم الممارسات والإشكاليات المتعلقة بالموضوعات المطروحة، مما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتوحيد الرؤى بين القضاة.

محاور

من جهتها أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية، أن الدورة التي تواصلت على مدى يومين؛ تناولت عدة محاور أهمها؛ دور مكاتب إدارة الدعوى ومفهوم الجلسة الأولى والحضور، إعادة المأمورية للخبير من رول المحكمة، الأساس القانوني لدعوى الرجوع ودعوى الضمان، إضافة إلى الأخطاء الشائعة في كل من قضايا الأحوال الشخصية وقضايا التركات من واقع مخرجات التفتيش القضائي.