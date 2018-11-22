الشيخة فاطمة تستقبل ضيفات حفل جائزة الأمومة والطفولة والمشاركات في «تحالف الأديان»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في قصر البحر الليلة قبل الماضية الأميرات من المملكة العربية السعودية الشقيقة اللاتي حضرن حفل إعلان جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة، وكذلك المشاركات في ملتقى «تحالف الأديان لأمن المجتمعات.. كرامة الطفل في العالم الرقمي».

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفل عشاء على شرف الأميرات والمشاركات في ملتقى «تحالف الأديان لأمن المجتمعات.. كرامة الطفل في العالم الرقمي» بحضور عدد من الشيخات ومعالي الوزيرات وقيادات العمل النسائي.

وقد أثنت الأميرات والحاضرات من ملتقى تحالف الأديان على الجهود المميزة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعم المرأة والأم والأطفال محليا وعالميا.

وأعربت الضيفات عن تقديرهن الكبير لإعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن تحويل جائزة الأمومة والطفولة إلى جائزة دولية، حيث تستفيد منها أمهات وأطفال العالم، وتفتح المجال للباحثين والخبراء بتقديم أبحاث ودراسات مميزة عن الأم والطفل تثري المكتبة الإماراتية والعالمية لما فيه فائدتهم وحمايتهم والنهوض بهم في المجتمعات التي يعيشون بها.