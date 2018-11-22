إطلاق مسابقة «نتطوع لأجل الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت جائزة الشارقة للعمل التطوعي الدورة الأولى من مسابقة «نتطوع لأجل الشارقة» التي تهدف إلى استقطاب المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة الشارقة؛ للإسهام في أفضل مبادرة تطوعية يتم تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2018م، بالتزامن مع يوم التطوع العالمي الذي يصادف 5 ديسمبر.

وحددت الجائزة الموعد النهائي لتقديم طلب المشاركة في المسابقة بتاريخ الأول من ديسمبر المقبل، فيما سيتم تسليم ملف المشاركة بتاريخ 6 يناير 2019م، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة الذين سيتم تكريمهم في ملتقى العمل التطوعي الذي يعقد 21 يناير 2019م.

وقالت عفاف إبراهيم المري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، إن المسابقة التي أطلقتها الجائزة في دورتها الأولى تسعى إلى تشجيع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المبادرات البنّاءة التي تسهم في تعزيز جوانب التنمية المجتمعية والإنسانية.

وذلك ترجمة لجهود وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم مبادرات الإمارة ومشاريعها الإنسانية والتطوعية الريادية لدعم وتشجيع مختلف فئات المجتمع بما فيهم المؤسسات.

وأوضحت أن هذه المبادرة، التي تحمل شعار «نتطوع لأجل الشارقة»، تأتي ضمن خطة الجائزة الاستراتيجية للأعوام 2016 - 2018 التي من ضمن أهدافها نشر التطوع بين أفراد المجتمع ومؤسساته بطرح مجموعة من المبادرات تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التطوع، مؤكدةً أن الجائزة تحرص دوماً على مضاعفة جهودها ونتائج أعمالها في سبيل ترسيخ العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع.

ولا سيما أننا في «عام زايد» مما يتطلب منا المزيد في بذل العطاء؛ احتفاءً بالوالد والقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

بدورها، نوهت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي للجائزة، بأن الشروط التي وضعها مجلس أمناء الجائزة تتضمن أن يكون نطاق تنفيذ المبادرة على مستوى إمارة الشارقة، وأن تكون المبادرة التطوعية التي يتم المشاركة بها صادرة من الجهة نفسها وكذلك العاملين فيها.