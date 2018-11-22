الدورة الـ 17 لحملة نظفوا الإمارات 8 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة عن إطلاق الدورة الـ 17 لحملتها السنوية «نظفوا الإمارات 2018» في الثامن من ديسمبر في إمارة الشارقة، لتطوف بعدها قافلة الحملة مختلف إمارات الدولة.

وتحط الحملة رحالها يوم 9 ديسمبر في إمارة عجمان لتتابع بعدها مسيرتها بمشاركة متطوعين من مختلف شرائح المجتمع يوم 10 ديسمبر في دبا الفجيرة في حين تنظم الحملة يوم 11 ديسمبر في إمارة رأس الخيمة تحت رعاية الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة وبالتعاون مع مفوضية كشافة رأس الخيمة.

وتنطلق بعدها الحملة في 12 ديسمبر إلى أبوظبي العاصمة، ومنها يوم 15 ديسمبر ستتجه إلى إمارة دبي، ولتعود بعدها متحصنة بما حققته من إنجازات إلى إمارة أم القيوين يوم 17 ديسمبر، ولتضع أخيراً أحمالها في 18 ديسمبر في إمارة رأس الخيمة مرة أخرى، حيث ستحتفي بالمشاركين بحملة التشجير التي تلتئم تحت مظلة «من أجل إماراتنا نزرع».

وستكلل جهود الفائزين في حملات المجموعة الخاصة بإعادة التدوير خلال العام وتمنحهم فرصة زراعة 1.000 شتلة سدر تحت أسمائهم في منطقة الصخيبر - المنيعي.

وأكدت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المجموعة اليوم في فندق جراند ميلينيوم بحضور حشد غفير من وسائل الإعلام ومناصري البيئة، أن دورة هذا العام تحظى بطابع خاص، حيث تواكب احتفالات الدولة بـ «عام زايد»، وتترجم رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لطالما أولى البيئة عناية خاصة، واهتم بالحفاظ عليها واستدامتها للأجيال القادمة.