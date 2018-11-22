مؤسسة سعود الخيرية تدعم طلبة جامعة زايد بـ148500 درهم

المصدر: أم القيوين ـــ البيان

قدمت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية مساهمة مادية بقيمة 148500 درهم لمكتب دعم ومساندة الطلبة التابع لجامعة زايد في دبي. وسلمت هند سعيد آل علي من المؤسسة الشيك للدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة بجامعة زايد، بحضور سريعة الكتبي، أخصائي دعم الطلبة وعزة الحريز، مدير القيادة الطلابية.

وقالت هند آل علي إن هذه المساهمة المادية تأتي ضمن حرص المؤسسة على تقديم الدعم والمساندة لأولياء الأمور والتخفيف من الأعباء التي قد تعيق مسيرة أبنائهم التعليمية وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي الذي تسعى إليه المؤسسة.

وتحرص المؤسسة بشكل سنوي على تقديم الدعم لنخبة الطالبات في جامعة زايد التي تخرج صفوة الكوادر الوطنية المبدعة والتي تشكل مستقبل وطننا وركيزة ازدهاره.