محمد بن زايد ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يبحثان تطوير التعاون العسكري المشترك

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، فلورنس بارلي، وزيرة القوات المسلحة في جمهورية فرنسا الصديقة.

وبحث سموه والوزيرة خلال اللقاء - الذي جرى في مقر إقامة سموه في باريس - علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة التنسيق والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.