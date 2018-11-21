عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية الفرنسي

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي في باريس.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - بحث سير العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وفرنسا والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها التجارية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والطاقة المتجددة.

و تبادل الجانبان .. وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة و بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في اليمن وليبيا وجهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة وتاريخية مع فرنسا مشيرا إلى أن هناك حرصا مستمرا على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

من جانبه قال معالي جان إيف لودريان وزير أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسي أن دولة الإمارات تعد شريكا استراتيجيا هاما لبلاده .. مشيرا إلى أن البلدين الصديقين يربطهما علاقات ثنائية متميزة و يحرصان دائما على تعزيز الجهود لتنمية أوجه التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.

و عقب اللقاء .. شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي و معالي جان إيف لودريان وزير أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسي التوقيع على اتفاقية تزويد خدمات طبية لمواطني دولة الإمارات في فرنسا بين دائرة الصحة في أبوظبي والمستشفى الأميركي في باريس.

وقع الاتفاقية نيابة عن الدائرة محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة وعن المستشفى أوليفر بوسك نائب رئيس المستشفى.

كما شهدا التوقيع على اتفاقية تزويد خدمات طبية لمواطني دولة الإمارات في فرنسا بين دائرة الصحة في أبوظبي ومستشفى ومؤسسة مستشفى باريس.

وقع الاتفاقية نيابة عن الدائرة محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة ومن جانب المستشفى فابريك فرييل مديرها العام .

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقيات علي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عضو المجلس التنفيذي و الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة و محمد إسماعيل السهلاوي نائب سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

وحضر من الجانب الفرنسي موريس غوردومونتات الأمين العام لوزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية والسفير باتريك مايسونيف المسؤول عن محاربة الإرهاب.