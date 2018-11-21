صندوق خليفة يبرم اتفاقية لتمويل مشاريع في الأردن بـ100 مليون دولار

المصدر: عمان - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، أمس ــ بقصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان ــ توقيع اتفاقية بين «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» و«مؤسسة ولي العهد» في الأردن لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 100 مليون دولار أميركي.

وقع الاتفاقية كل من حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، والدكتور فواز حاتم الزعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد في الأردن.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين سلسلة من المشاريع الريادية للمساهمة في تعزيز الجهود الحكومية الأردنية الهادفة إلى إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتستهدف الاتفاقية تمويل نحو 22 ألف مشروع على مدى خمس سنوات، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بتوفير ما يقارب 28 ألف فرصة عمل دائمة للشباب الأردنيين، وتم تخصيص نحو 47% من إجمالي المشاريع الممولة للمرأة وتستحوذ المناطق الريفية على نحو 40% من إجمالي نسبة التمويل.

وقال النويس إن الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة ولي العهد تجسد عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن التمويل يهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في التنمية الاقتصادية وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها.

إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والإمكانات الريادية الإبداعية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستسهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية، فضلاً عن المساهمة في تنمية المناطق الريفية في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأضاف النويس أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم الفني اللازم في مجال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تخدم الأهداف، وتلبي التطلعات في المساهمة في التنمية، مؤكداً أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع اختار مؤسسة ولي العهد لتكون شريكا استراتيجيا في تنفيذ هذا المشروع الحيوي نظرا لما تتمتع به هذه المؤسسة من خبرات وإمكانيات عالية ستساهم في تحقيق النجاح المنشود.

من جهته أشاد الزعبي بالدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن، والمساندة الكاملة في المجالات كافة والتركيز على أولويات احتياجات الشعب الأردني، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية، مؤكداً أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين مثال يحتذى في العلاقات الأخوية.

وأكد أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة إقليميا وعربيا في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وقال: «إننا سنعمل معاً عن كثب لبدء المشروع وتحقيق الاستفادة المرجوة منه في أقرب وقت.. متوقعا أن يسهم هذا التمويل التنموي في تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى خلق كيانات اقتصادية قادرة على دعم وتعزيز الاستقرار والاقتصادي خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن خلق فرص العمل والحد من البطالة والفقر في مختلف مدن ومحافظات المملكة».

يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس قبل نحو 11 عاما في أبوظبي أصبح إحدى أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مول أكثر من 1400 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته الناجحة إلى كل من مصر والشيشان عبر برامج تمويلية رائدة.

أما «مؤسسة ولي العهد» فقد أنشئت خلال عام 2015 بهدف تمكين الشباب الأردني من تحقيق تطلعاتهم المستقبلية.. وتسعى إلى دعم الانخراط النشط للشباب من خلال المشاركة والقيادة والقدرة التنافسية وتركز المؤسسة على توفير المنصات للشباب وتمكنهم من إحداث فرق..

فيما تستهدف مبادراتها آلاف الشباب كل عام من جميع المحافظات الأردنية.. كما تسعى إلى إنشاء كادر من الشباب ذوي العقلية الخدمية الذين سيلهمون الشباب الآخرين لخدمة مجتمعاتهم.

حضر مراسم تبادل الاتفاقية.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومطر الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

كما حضرها من الجانب الأردني.. الأمير فيصل بن الحسين، وعمر الرزاز رئيس الوزراء، وأيمن الصفدي وزير الخارجية، ومنار الدباس مستشار الملك مدير مكتبه، والفريق الركن محمود فريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة، واللواء عدنان الجندي مدير المخابرات العامة، ومهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار، ومحمد العسعس مستشار الملك للشؤون الاقتصادية، وجمعة العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الإمارات.