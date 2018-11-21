«أصدقاء مدغشقر» في «نيابة دبي»

المصدر: دبي- البيان

نظمت نيابة الأسرة والأحداث في النيابة العامة بدبي فعالية بعنوان «أصدقاء مدغشقر» لطالبات مدرسة دبي الوطنية، تماشياً مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من نوفمبر في كل عام، بهدف تعزيز الترابط والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاه الأطفال وتذكيراً للبالغين بضرورة احترام حقوق الأطفال.

ومنها حقهم في الحياة وفي حرية الرأي والدين والتعليم والراحة ووقت الفراغ، والحماية من العنف الجسدي والنفسي، وعدم استغلالهم في العمل قبل الاستمتاع ببراءة الطفولة وفترتها الكاملة.وحملت الفعالية التي نظمتها نيابة دبي شعار «أنا قوي بذاتي»، حيث تضمنت الفعالية فعاليات ترفيهية ومسابقات تعليمية.