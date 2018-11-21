نشر الثقافة القانونية في رياض الأطفال بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، برنامجها التوعوي المخصص لمرحلة رياض الأطفال «كيف تقول لا»، في روضة الأريام بأبوظبي، وذلك في إطار خطتها الهادفة إلى توسيع قاعدة الفئات المستهدفة بنشر الثقافة القانونية للطفل، لتشمل فئة الأطفال من فئة أربع إلى ست سنوات.

وأوضحت الدائرة أن تجربتها في التعامل مع الطفل قد وصلت إلى درجة من النضج تسمح لها بالتعامل بثقة مع فئة رياض الأطفال، مشيرةً إلى الخبرات المتوفرة لدى أخصائيي نيابة الطفل بأبوظبي؛ في التعامل مع هذه الفئة وفق المحاذير التربوية والنفسية التي عليهم مراعاتها؛ وصولاً إلى تحقيق أهدافها في ترسيخ القوة النفسية والانفعالية للطفل، وتعليمه الوسائل الفعالة للدفاع عن نفسه ضد أي أخطار قد تواجهه.