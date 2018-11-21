تحقيق أمنية طفل بالاحتفال بيوم ميلاده في «دفاع مدني أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

بادرت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، بتحقيق أمنية وحلم الطفل ميشيل وسيم يوسف، للاحتفال بيوم ميلاده الـ5 في مركز الدفاع المدني بالبطين، وذلك تزامناً مع يوم الطفل العالمي.

واحتفل ميشيل بيوم ميلاده بحضور أهله وأصدقائه وسط أجواء من البهجة والسعادة، وفي ذات الوقت تعرف على مهام وواجبات الدفاع المدني وجهوده في تعزيز اشتراطات السلامة والوقاية بأساليب متطورة واهتمامها بتوثيق التعاون الإيجابي مع فئات المجتمع كافة.

واطلع عن قرب على سيارة الإطفائي الصغير ومتابعة استعراض قدمه رجال الإطفاء في كيفية السيطرة على الحريق.

وأكد العقيد محمد إبراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع المدني حرص الإدارة على تشجيع المبادرات المجتمعية لتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات التي يقدمها الدفاع المدني».