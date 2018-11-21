«طرق دبي»: تشغيل محطة للنقل البحري في الواجهة البحرية بديرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تشغيل محطة للنقل البحري في منطقة ماركت الواجهة البحرية بديرة، وذلك في إطار سعيها إلى توسيع شبكة وسائل النقل البحري في عدد من المناطق الحيوية بإمارة دبي.

وتفصيلاً، قال ناظم فيصل، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: لقد أنشأنا محطة للنقل البحري في ماركت الواجهة البحرية في ديرة، وتم تشغيل خدمة العبرة كمرحلة أولى بشكل تجريبي بين محطة ماركت الواجهة البحرية ومحطة الغبيبة للنقل البحري، على أن يبدأ تدشين خدمة التاكسي المائي في هذه المنطقة في وقت لاحق.

موضحاً أن الهدف من هذه المحطة الجديدة هو توسيع شبكة وسائل النقل البحري من ناحية، وخدمة مرتادي أسواق السمك، والخضروات، واللحوم، والمأكولات المجففة من ناحية أخرى، انطلاقًا من ادراكنا بأن النقل البحري أصبح إحدى الوسائل المهمة لتلبية احتياجات شرائح عدة من سكان دبي في التنقل لقضاء مصالحهم.

من جانبه، أوضح عصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «إثراء دبي» المطور العقاري لماركت الواجهة البحرية، أن تشغيل محطة النقل البحري في منطقة ماركت الواجهة البحرية الجديد، يؤكد حرص هيئة الطرق والمواصلات على الاستجابة الفعّالة لمتطلبات واحتياجات المناطق الحيوية في مجال التنقل بإمارة دبي، وأن تدشين خدمة العبرة بشكل تجريبي في ماركت الواجهة البحرية سوف يوفر انسيابية النقل من وإلى المنطقة، خاصة أن السوق يتصف بتصميمه الفريد، وإمكاناته المتنوعة والمتميزة للتسوّق، الأمر الذي تجسّد في إقبال لافت من المتسوقين لهذا المكان.