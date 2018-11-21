20 جامعة تشارك في «زايد والمسؤولية المجتمعية»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

شارك أكثر من 20 جامعة حكومية وخاصة ومؤسسة تعليمية أمس في فعاليات منتدى «زايد والمسؤولية المجتمعية» الذي نظمته جامعة أبوظبي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.

وتضمن المنتدى 3 جلسات نقاشية رئيسة ركزت على أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات لمؤسسات القطاعين العام والخاص، ورؤية دولة الإمارات في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للجامعات، ودور الجامعات في الدولة في بناء مجتمع قائم على المعرفة في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية.

وأكد الدكتور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي أهمية المسؤولية المجتمعية للجامعات والمساهمة في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الدولة.

وتحدث الدكتور توماس كلارك، أستاذ الإدارة في جامعة التكنولوجيا في سيدني، عن مفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعات، مشيراً إلى ركائزه الأربع الأساسية وهي الازدهار والعدالة والاستدامة والحكمة، مؤكداً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستثمار في المسؤولية المجتمعية للجامعات على مستوى العالم.

وتناول الدكتور فاتح محمد جول، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة المسؤولية المجتمعية للشركات في الشرق الأوسط، الدور المحوري الذي تلعبه المسؤولية المجتمعية للشركات في مجال الأعمال مستعرضاً عدداً من استراتيجياتها الناجحة التي تتبناها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في دولة الإمارات والعالم.

وتحدث أحمد بن علي نائب رئيس أول اتصالات المؤسسة مجموعة اتصالات عن واقع المسؤولية الاجتماعية تجاه التعليم مشيراً إلى أهمية تسخير التكنولوجيا في خدمة المجتمع وتمكين مستقبل قطاع التعليم.