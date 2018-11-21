ملك الأردن يمنح ولي عهد أبوظبي قلادة الحسين بن علي

المصدر: عمان - وام

منح الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «قلادة الحسين بن علي»، وهي أرفع وسام في المملكة الأردنية الهاشمية يهدى للملوك ورؤساء الدول والحكومات؛ وذلك تقديرا وتثمينا لدور سموه في دعم علاقات الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على الصعد كافة.

جاء ذلك خلال مراسم خاصة أقيمت أمس في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها، مؤكدا سموه أن العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال رحمهما الله، ماضية بعزيمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والملك عبد الله الثاني وحرصهما المشترك على الدفع بها لبلوغ أعلى المراتب والمستويات.

بدوره أكد الملك عبد الله الثاني بن الحسين عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تعميق هذه العلاقات ودفعها إلى مستويات أرفع من التعاون والتكامل والتنسيق بين البلدين.