مسح القوى العاملة لدبي 2018 يغطي 3000 أسرة

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن مسح القوى العاملة لإمارة دبي لعام 2018، يغطي 3000 أسرة، منها 1500 أسرة إماراتية، و1500 أسرة غير إماراتية، لافتاً إلى أن مركز دبي للإحصاء بدأ مرحلة الأعمال الميدانية لعمليات المسح والذي يعد من أهم المسوح الأسرية التي يتم تنفيذها سنوياً والمقرر ضمن الخطة الإحصائية للإمارة، وضمن مشروع وطني ينفذ على مستوى الدولة بالتنسيق مع المراكز الإحصائية في الدولة.

وقال المهيري: تأتي أهمية المسح في توفير معلومات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لتمكين متخذي القرار من التخطيط لتطوير الموارد البشرية والتعرف على حجم القوى العاملة المتاحة خلال فترة زمنية محددة ومدى وملاءمتها لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.

بيانات

وأوضح المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن أهمية المسح تكمن في الحصول على بيانات مفصلة عن الخصائص المختلفة للسكان والقوى البشرية بصورة عامة والسكان النشيطين اقتصادياً والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة، حيث ستمكن البيانات من رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج الخاصة بسوق العمل والقوى العاملة الإماراتية وغير الإماراتية في إمارة دبي.

من جهته، قال محمد الملا مدير إدارة المسوح والأطر الإحصائية بالمركز: إن فريقنا المكلف بإجراء مسح القوى العاملة سيستمر في أعماله الميدانية حتى منتصف ديسمبر من العام الجاري، وأوقات الزيارة ستكون مسائية من الساعة 4:00 عصراً وحتى 9:00 مساءً.

وأوضح أن الباحث الإحصائي المنتدب من المركز، يحمل بطاقة تعريفية سارية صادرة من مركز دبي للإحصاء تتضمن معلوماته، ويرتدي الزي الرسمي وهو عبارة عن سترة باللونين الأحمر والرمادي، مؤكداً على ضرورة التأكد من ذلك قبل الإدلاء بأي معلومات لأي شخص، لافتاً إلى أن أي شخص لا تتوفر فيه تلك العناصر، لا يمثل المركز، ويمكن الإبلاغ عنه فوراً ما لم يقدم ما يؤهله لجمع البيانات الشخصية.

أهداف

ويهدف مسح القوى العاملة لإمارة دبي لعام 2018، إلى معرفة الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للسكان والقوى البشرية، بما في ذلك معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، والتعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للأفراد المشتغلين، وكذلك الحالة العملية لهم.

وكذلك قياس معدلات البطالة حسب الخصائص المختلفة، إلى جانب توفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، والتعرف على أهم الأساليب والطرق التي يتبعها المتعطل بهدف الحصول على فرصة عمل أو وظيفة. كما يهدف إلى التعرف على التغيرات التي تطرأ على المؤشرات والخصائص الرئيسية خلال السنوات.