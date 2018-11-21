أبوظبي تجدد رداءها الطبيعي بمليون و100 ألف زهرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروع إعادة تجديد الرداء الطبيعي لمدينة أبوظبي وضواحيها من خلال زراعة أكثر من مليون ومائة ألف زهرة من الزهور الموسمية بأشكال هندسية وألوان شكلت لوحة بانورامية عكست سمة أبوظبي وجمالها، وأعطت مشهدية فنية طبيعية فائقة الجمال، حيث شملت هذه المشاريع جزيرة أبوظبي، وكلاً من المناطق الواقعة ضمن اختصاصات بلدية مركز المدينة، ومركز بلدية مصفح، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية الوثبة، ومركز بلدية مدينة زايد.

وأكدت دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي أن مشروعات تأهيل وتجديد الغطاء النباتي، والتشكيلات الزراعية تندرج ضمن التزام البلدية بتجسيد مكانة مدينة أبوظبي وضواحيها كواحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها نظافة ورقياً.

على الصعيد ذاته أكدت بلدية مركز المدينة بشأن أعمال زراعة الزهور الموسمية الشتوية أنها بدأت زراعة الزهور الموسمية الشتوية حسب البرامج المعتمدة، وذلك لضمان الحصول على أفضل النتائج، بالإضافة إلى ضمان الانتهاء من تزيين الشوارع تزامناً مع أهم المناسبات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة (يوم الشهيد 30/‏‏11/‏‏2018، واليوم الوطني 02/‏‏12/‏‏2018)، وأشارت إلى أنها أنجزت أعمال زراعة الزهور في عقود التشغيل والصيانة لبلدية مركز المدينة.

خطة

وبشأن المناطق التي شملتها خطة زراعة الزهور في جزيرة أبوظبي، أكدت أنها تضمنت كاسر الأمواج، كورنيش أبوظبي، شارع مبارك بن محمد، شارع الخليج العربي، شارع موقب، منطقة أدنيك، شارع الشيخ زايد، منطقة بلدية مدينة أبوظبي وشارع رقم 10، منطقة المعمورة، والمينالينك، حديقة دلما، شارع فاطمة بنت مبارك، حديقة العاصمة، المجلس الوطني، شارع خليفة بن مبارك.

وأوضحت بلدية مركز المدينة أن أعداد الزهور التي تمت زراعتها في جميع مناطق عقود التشغيل والصيانة تصل إلى 804.500 زهرة، وتغطي الزراعات مساحة تقديرية تبلغ 80.400 متر مربع، وتشمل الزهور الشتوية مثل: زهور البيتونيا بألوانها المتعددة (الأبيض، الأحمر، الوردي، البورقاندي، الأزرق، البنفسجي)، وزهور الماري جولد باللونين (الأصفر، البرتقالي).

كما أنجز مركز بلدية مصفح زراعة الزهور الموسمية الشتوية (العروة الأولى)، وقام بزراعة أنواع من الزهور المختلفة والمتعددة الألوان، كما أجرى المركز أعمال الصيانة للمناطق المزروعة بالزهور مثل صيانة المناطق القديمة، وإزالة الأعشاب الضارة والتسميد، وغيرها من الأعمال اللازمة لصيانة الزهور، مشيرة أنها ستبدأ زراعة العروة الشتوية الثانية خلال شهر يناير 2019، وشمل مشروع زراعة الزهور مناطق عدة منها: شارع مصفح العام، منطقة الإيكاد، منطقة مشتل البلدية، منطقة منحنى البلدية، منطقة مركز بلدية مصفح.

وكشف المركز أنه أتم زراعة نحو 60.000 شتلة زهور متنوعة، ووصلت المساحة التي غطتها زراعات الزهور والنباتات التجميلية إلى 5.275 متراً مربعاً.

75 %

حقق مركز بلدية مدينة زايد نسبة كبيرة من مشروع زراعة الزهور الموسمية الشتوية حسب البرامج المعتمدة، حيث تم إنجاز ما يقارب 75% من أعمال المشروع، حيث زرع مركز مدينة زايد في المناطق الواقعة ضمن اختصاصاته 100.000 زهرة متنوعة مثل «بيتونيا» بألوان الأبيض، الأحمر، والوردي، الأزرق، والبورجندي، ووصلت المساحة التي غطتها زراعات الزهور والنباتات التجميلية إلى 8.500 متر مربع.