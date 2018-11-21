محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريصة على توطيد علاقاتها مع الأردن

المصدر: عمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على توطيد علاقاتها الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية وتنميتها بما يحقق تطلعاتهما، ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات وتهديدات تستهدف أمنها واستقرارها وثوابتها ومكتسباتها.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أمس في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان بحضور وفدي البلدين.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لها دورها المهم والمحوري في قضايا المنطقة العربية والشرق الأوسط، خاصة في ظل ما تتسم به سياسة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من حكمة واتزان والعمل من أجل المصالح العربية العليا، مؤكداً التوافق الإماراتي - الأردني حول ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيزه في مواجهة التحديات التي تهدد المنطقة.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للعاهل الأردني تحيات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والازدهار والتنمية وللعلاقات الإماراتية - الأردنية مزيداً من النماء والتطور في ظل ما يجمع بين البلدين من أواصر المحبة والاحترام منذ عهد المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك حسين بن طلال، رحمهما الله.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعيهما الدائم إلى تنميتها على مختلف الصعد، مشيرا سموه إلى أن العلاقات الإماراتية - الأردنية تاريخية فيما توفر الروابط القوية التي تجمع بين قيادَتي البلدين الشقيقين وشعبيهما منذ سنوات طويلة قاعدة واسعة لتعزيز هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة فيها على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

وأوضح سموه أن الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية تستلزم مواصلة التشاور والتنسيق بين الأشقاء بما يرسخ ركائز الأمن العربي ويحفظ استقرار المنطقة وشعوبها، مثمنا الدور الذي تؤديه المملكة الأردنية الهاشمية تجاه قضايا المنطقة وملفاتها، خاصة القضية الفلسطينية وعملية السلام، إضافة إلى جهودها في مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال الجلسة، آفاق ومسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية والسبل الكفيلة بتطويرها إلى مجالات أرحب تسهم في تحقيق أهداف البلدين ورؤاهما المستقبلية وتطلعاتهما.

كما تطرقا إلى الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

من جانبه رحب الملك عبد الله الثاني بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى بلاده، مشيرا إلى أن زيارة سموه تسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعطي دفعا قويا لها على مختلف المستويات.

وحمل العاهل الأردني خلال اللقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من النمو والتقدم والازدهار، مشيدا بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة المساندة للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها بجانب مواقفها العربية الأصيلة تجاه التحديات التي تمر بها المنطقة.

وأكد الجانبان في ختام محادثاتهما، حرصهما على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك.

كما شددا على أهمية تفعيل الدور العربي الجماعي في مواجهة التحديات والأزمات وتعزيز أمن المنطقة وشعوبها واستقرارها، بجانب ترسيخ مفاهيم السلام والتسامح والحوار الحضاري والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم ودوله.

ولدى وصول موكب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى قصر الحسينية، كان في استقباله سريتا الهجانة والخيالة اللتان قدمتا عروضاً تحية لمقدم سموه.

وحضر جلسة المحادثات، علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومطر الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

كما حضرها من الجانب الأردني، الأمير فيصل بن الحسين، وعمر الرزاز رئيس الوزراء، وأيمن الصفدي وزير الخارجية، ومنار الدباس مستشار الملك، مدير مكتبه، والفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة، واللواء عدنان الجندي مدير المخابرات العامة ومهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار، ومحمد العسعس مستشار الملك للشؤون الاقتصادية، وفواز حاتم الزعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، وجمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.

استقبال

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وصل أمس إلى عمان في زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية على أرض المطار، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة سموه.

ورحب الملك عبدالله الثاني بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معربا عن سعادته والشعب الأردني بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وبدأت المراسم الرسمية بمصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية، الذين رحبوا بزيارته والوفد المرافق إلى الأردن، بعدها صافح العاهل الأردني الوفد المرافق لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم تفقد سموه يرافقه الملك عبدالله ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.

ولدى دخول الطائرة المقلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أجواء الأردن رافقتها طائرات حربية من سلاح الجو الملكي مرحبة بقدوم سموه.