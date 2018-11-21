الشيخة فاطمة: الإنسان ثروتنا الحقيقية

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

حضرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الاحتفال الذي أقيم بقصر الامارات في أبوظبي مساء امس للإعلان عن جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة.

كما حضر الاحتفال معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيخات والأميرات من المملكة العربية السعودية الشقيقة وأصحاب المعالي الوزراء والوزيرات وكبار المسؤولين بالدولة.

وفي كلمة لسموها ألقاها بالنيابة عنها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بمناسبة تكريم الفائزين في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة 2018: إن دولة الإمارات منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تؤكد على الدوام أن الإنسان هو أغلى الثروات، بل هو الثروة الحقيقية للوطن، ولذلك فقد اهتمت الدولة بجميع فئات المجتمع في دولة الإمارات وفي مقدمتهم الأمهات والأطفال.

وأضافت سموها: إن هذا اليوم لمناسبة عظيمة لنا جميعاً، ولكل دول العالم التي يُحتَفَل فيها بيوم الطفل العالمي، الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام، ويأتي احتفال أطفال العالم بهذا اليوم تأكيد حقهم في الحياة والاستمتاع بها، ونحن هنا في الإمارات نشارك أطفالنا وأطفال العالم بهذا الاحتفال على كل المستويات الحكومية والمجتمعية، حيث نعبر عن رغبة جماعية لجعل الأطفال يعيشون في أمان، وسلام، ورفاهية، وسعادة.

تكريم

وقد كرّمت جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، في دورتها الأولى، أمس، عدداً من الشخصيات المحلية والعالمية التي لها دور بارز في دعم ورعاية الأمومة والطفولة، إذ كرّمت صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسلمها بالنيابة عنها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتسلمها بالنيابة عن حاكم الشارقة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

كما كرمت الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأميرة سارة الفيصل بنت عبد العزيز آل سعود، رئيسة جمعية النهضة النسائية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تسلمت الجائزة بالنيابة عنها الأميرة هيفاء الفيصل بنت عبد العزيز آل سعود، ونظمية العابد، الأم والمربية الفاضلة التي أسهمت في بناء النواة الأولى لأجيال المجتمع الإماراتي، من خلال دورها في تربية وتنشئة الأبناء بتأسيسها مدرسة من كبرى المدارس الخاصة في الفترة ما بين 1982 حتى 2002.

كما كرمت الجائزة سونيا ريان، رئيسة مؤسسة كارلي رايان لسلامة الطفل، وروزالي ماشال، مؤسِّسة مركز الأطفال والتعليم المنزلي في جنوب إفريقيا.

البيئة المثالية

وقالت سموها: إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، سار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وتابعت سموها: يسرني أن أعلن لكم أنني أصدرتُ قبل فترة توجيهات بإنشاء مجلسٍ استشاري للأطفال، وهو ما سيكون بمثابة نقلة نوعية في إشراك الأطفال في كل ما يخص حاضرهم ومستقبلهم، ويعكف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الآن على متابعة تنفيذ هذه التوجيهات.

تميز

وقالت سموها إن «جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة» التي أطلقتُها العام 2016 أولت اهتماماً كبيراً بمتطلبات الرعاية للأمهات والأطفال من أصحاب الهمم وتشجيع الأطفال وتحفيزهم على التميز والاندماج في الأنشطة التشاركية، وإننا نهدف من هذه الجائزة إلى تشجيع الباحثين على إجراء الدراسات والبحوث لإثراء المكتبة الإماراتية بالأبحاث التي تُلقي الضوء على أهم فئة في المجتمع، وهي الأم والطفل، وبناء منصة للمواهب الإماراتية لتعزز دور الإمارات بوصفها دولة صديقة للأم والطفل واليافع.

وتعزيزاً لدور ومشاركات الأطفال فقد تقرر فتح المجال لكل الأطفال المتميزين والتسجيل في منصة إلكترونية مخصصة للمواهب الصغيرة الاستثنائية التي استحدثها المجلس على الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.

مواكبة

وأشارت سموها إلى أنه لمواكبة التحديات التكنولوجية تقرر أيضاً تخصيص إحدى فئات الجائزة لأفضل برنامج ترفيهي وألعاب الأطفال.

كما أعلنت سموها أن «جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة» ستتحول في الأعوام المقبلة إلى جائزة دولية تتيح المجال فيها أمام مشاركات واسعة من الجهات التي تُعنى بشؤون الطفل من مختلف دول العالم، وإنني على ثقة من أن دولة الإمارات بهذه الخطوة الرائدة تكرس مكانتها مرجعاً أساسياً وحاضنة لأفضل الممارسات الدولية في مجال الأمومة والطفولة.

وأضافت: في هذه المناسبة وبعد مرور عامين على إطلاق الجائزة فإنني أقول من صميم قلبي لجميع الجهات المشاركة الحكومية والخاصة والأفراد والأمهات وكل أبنائي الأطفال إنكم كلكم فائزون بهذه الجائزة، وأنتم جميعاً مشاركون في تقدم وطننا الغالي ورفعته.

إبداع

بدوره أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن جوائز الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة ترتقي إلى مصاف الجوائز العالمية.

وأوضح سموه أن جوائز الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة تقدم حافزاً قوياً للابتكار والإبداع والتفاني في سبيل الارتقاء بالمجتمع عبر دعم البادرات المتعلقة بالأم والطفل.

وقال سموه: «شهدنا توزيع جوائز الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة في قصر الإمارات، تلك الجوائز التي تتزامن مع يوم الطفل العالمي ترتقي إلى مصاف الجوائز العالمية، وتقدم حافزاً قوياً للابتكار والإبداع والتفاني في سبيل الارتقاء بالمجتمع عبر دعم البادرات المتعلقة بالأم والطفل».

عماد الأسرة

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد قد افتتح الاحتفال بكلمة أثنى فيها على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث قال إنها حملت ما كان يجول بخاطر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حيث كانت المرأة بالنسبة لها عماد الأسرة والمجتمع.

وأوضح أن سمو أم الإمارات تعزز المسيرة في المجتمع بدعمها المرأة الإماراتية التي أصبحت اليوم هي الفائزة وعلى كل الأصعدة... فهنيئاً للإماراتيين بسمو الشيخة فاطمة الحريصة على إسعاد شعب الإمارات.

وقال: إن سموها هي نبض الإمارات، وهي (أم الفرسان)، وشكراً لسموها.

وقال سموه عبر "تويتر": تشرّفت بإلقاء كلمة "أم الإمارات" نيابةً عن سموّها في حفل "جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة". تلمّست بين كلمات سموّها روح الوالد طيّب الله ثراه وفكره ورؤيته. شكرًا أمّ الفرسان ونبض الإمارات على عطاءٍ لا ينضب وإرادةٍ لاتعرف المستحيل.

كما نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر حسابه في «تويتر» صورة أثناء تسلمه جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة 2018 من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأرفق سموه مع الصورة بيتي شعر قال فيهما:



يـحـفـظـج ربي للمكارم مظلّه

الله رعى هذا الوطن يـوم يرعاج

تـكـريمي إنـج أُم للـشـعـب كـلـه

وإن الشعب وافي وحافظ وصاياج

الجهات الفائزة

وتم تكريم الجهات الفائزة في الجائزة في فئاتها الإحدى عشرة التي سلّمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد في تدوينة عبر «تويتر»: «شهدنا توزيع جوائز الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، في قصر الإمارات، تلك الجوائز التي تتزامن مع يوم الطفل العالمي ترتقي إلى مصاف الجوائز العالمية وتقدم حافزاً قوياً للابتكار والإبداع والتفاني في سبيل الارتقاء بالمجتمع عبر دعم البادرات المتعلقة بالأم والطفل».

وضمت فئات الجائزة كلّاً من: فئة الحضانة الرائدة في ديوان الرئاسة، أحمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، كما فاز مركز الجليلة لثقافة الطفل عن فئة أفضل مبادرة في مجال تنمية مواهب الأطفال واليافعين، وتسلمت الجائزة سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، كما فازت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بفئة أفضل جهة صديقة للأم والطفل، وتسلّم الجائزة الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وفازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن فئة أفضل برنامج توعوي في مجال الأمومة والطفولة، وفازت القيادة العامة لشرطة دبي عن فئة أفضل مبادرة في مجال تمكين الأطفال واليافعين من أصحاب الهمم.



بينما عن فئة أفضل مساهمة مجتمعية في مجال الأمومة والطفولة فقد حصدتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفازت القيادة العامة لشرطة عجمان بفئة أفضل مبادرة في مجال حماية الطفل، كما تم تكرم مجموعة الاتحاد للطيران عن فئة أفضل مبادرة في مجال دعم أسلوب الحياة الصحي للأم والطفل.

وكرمت الجائزة مركز التدخل المبكر في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عن فئة أفضل مبادرة في مجال التعليم المبكر، وفازت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (مركز الخدمات العلاجية) بفئة أفضل بحث علمي في مجال الأمومة والطفولة.

كما فاز بجائزة طفل الإمارات الأول الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي، بعدها تم تكريم أفضل جهة إعلامية، وهي «أبوظبي للإعلام»، كما تم تكريم الأسرة الاستثنائية، وهي أسرة الطفل ظاهر المهيري، ثم المربية روزماري جيكو سالمورين التي كانت ترعى الطفل.

أعمال متميزة

وقد استحقت الأعمال المميزة التكريم نظير تميزها حسب فئتها على غرار فئة الحضانة الرائدة (حضانة قصر الأطفال)، وشاركت حضانة «قصر الأطفال» في مبادرة «جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة - فئة الحضانة الرائدة»، كما كان لمركز الجليلة لثقافة الطفل نصيب من التكريم وفق رسالتها «كل طفل يولد موهوباً، تتطور موهبته أو تزول، وفقاً للبيئة التي تحيط به مستقبلاً»، إيماناً من رسالة المركز لتكون البيئة التي تسهم في تطوير موهبة الطفل وصقلها.

كما كان للأمانة العامة للمجلس التنفيذي نصيب من التكريم من خلال تفعيل أحكام وقواعد قانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، وذلك فور صدوره بنهاية عام 2016 التي خصت الأم العاملة، إذ تم رفع إجازة الوضع من شهرين إلى ثلاثة أشهر، كما تم منحها ساعتين للرضاعة يومياً بدلاً من ساعة واحدة.

أما شرطة أبوظبي فصمّمت دورية الأطفال الذكية بأسلوب بسيط يناسب تفكير وإدراك هذه الفئة، ما يسهم في تقريب صورة رجال المرور الميدانيين إلى مخيلة وتفكير الأطفال، كما يسهم في كسر الحواجز بين رجال الشرطة والمجتمع.

مجتمعي مكان للجميع

بينما كان مجلس أصحاب الهمم مبادرة أطلقتها شرطة دبي تفعيلاً للسياسة الوطنية لأصحاب الهمم، وإسهاماً في تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، تماشياً مع استراتيجية دبي 2020، (مجتمعي مكان للجميع)، وقد تم تحديث سياسة أصحاب الهمم ونشرها على جميع المعنيين.

بينما أنشأت شرطة الشارقة داراً خاصة برعاية الأطفال دون السنتين بالمؤسسة العقابية والإصلاحية، وتحويل الذين تجاوزت أعمارهم هذا الحد لدار الرعاية الاجتماعية، وتسميتها دار الأمان.

بينما أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرات لحماية الطفل ضمن (لجنة حقوق الطفل «وديمة»)، لمتابعة ومراجعة تنفيذ القرارات الصادرة من وزارة الداخلية لدى الجهات المختصة بشأن حقوق الطفل، ومتابعة متطلبات الوزارة في تطوير سياسة منظومة البلاغات الصادرة من الوزارة، ومتابعة قضايا حقوق الطفل في مراكز الشرطة الشاملة.

بينما أطلقت مجموعة الاتحاد للطيران برنامجاً متخصصاً لرعاية وفهم الضيوف أثناء الرحلات الطويلة، عن طريق إدخال مربية جوية على متن رحلات مجموعة الاتحاد للطيران. وبهذا الصدد، درّبت 2083 طاقماً للقيام بهذا الدور.

بينما طبق مركز التدخل المبكر منهاجاً يخاطب الطفل ككل بما في ذلك الجوانب النمائية، ويتضمن محتوى وظيفياً ومرتبطاً بثقافة الأطفال والأسر، ويوضح المخرجات المتوقعة. بينما أجرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية بحثاً عن اكتئاب ما بعد الولادة، وهو إحدى حالات الصحة النفسية الشائعة التي تؤثر في النساء بشكل صامت وخفي.

وأكدت الريم عبد الله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن سمو أم الإمارات تولي أصحاب الهمم أولوية خاصة، وأن إعلانها اليوم عن تكريم الفائزين بجائزة الأم والطفل لهو مناسبة عظيمة لها أهميتها، لكونها تعبّر عن اهتمام قيادتنا الرشيدة بالأم وأطفالها، وتسعى إلى رعايتهم دائماً، وتوفير كل ما هو في مصلحتهم.

سفير للإيجابية

أسرة الطفل ظاهر المهيري عملت على أن تكون هناك حكمة من كل أمر يقدّره الله، فكان لها دور كبير في التغلب على الحالة الصحية لطفلها، وكانت وما زالت فخورة بابنها حتى جعلت منه شخصية متميزة، وأسهمت في تحويل إعاقته إلى حافز ليصبح شخصاً إيجابياً في الحياة والمجتمع، فأصبح «سفيراً للإيجابية»، وكرّست المربّية حياتها له منذ ولادته إلى الآن، فكان اهتمامها به كاهتمامها بنفسها، ولم يشغلها أبداً زواجها وتكوينها لأسرتها عن الاعتناء بظاهر في أي لحظة من اللحظات.