700 طالب وأكاديمي يبنون 15 منزلاً ذكياً ومستداماً

المصدر: دبي - البيان

شيد نحو 700 طالب مع أعضاء الهيئة التدريسية يمثلون 54 جنسية، ضمن 15 فريقاً من 28 جامعة في 11 دولة من أوروبا، وأميركا الشمالية، وآسيا، وأستراليا، 15 منزلاً ذكياً ومستداماً على مساحة تزيد عن 60,000 متر مربع خصصتها هيئة كهرباء ومياه دبي لمسابقة (ديكاثلون دبي للطاقة الشمسية - الشرق الأوسط 2018) في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتوفر الهيئة حافلات مجانية للجمهور للذهاب إلى موقع المسابقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أيام الخميس والجمعة والسبت. تتحرك الحافلات الساعة 1 بعد الظهر من كل من مركز سوق التنين 2 (مدخل GD)، ودبي فيستفال سيتي مول (مدخل أيكيا)، وتتحرك الحافلات من موقع المسابقة الساعة 4 مساءً.

وتشهد المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية التي تنظمها الهيئة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إقبالاً كبيراً من العائلات وطلاب المدارس والجامعات والمهندسين ومطوري العقارات، للاطلاع على الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة لمنازل ذكية ومستدامة يقدمها 15 فريقاً يمثلون 28 جامعة حول العالم ضمن المسابقة التي تستضيفها دبي حتى 29 نوفمبر الجاري، في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي مع وزارة الطاقة الأميركية.

حيث تستضيف دبي الدورتين الأولى والثانية من هذه المسابقة العالمية التي تنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتبلغ الجوائز المالية لدورتي المسابقة أكثر من 20 مليون درهم، وعلى مدى أسبوعين.

ويمكن للجمهور زيارة موقع المسابقة والاطلاع على التقنيات المبتكرة التي استخدمتها الفرق في بناء المنازل المشاركة، إضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة والتي تشمل أنشطة ترفيهية ومسابقات وسحوبات وهدايا، وذلك حتى يوم 29 نوفمبر الجاري.

وتكون المنازل متاحة للزيارة من 9 صباحاً حتى 6 مساءً أيام الخميس والجمعة والسبت، ومن 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً بقية أيام الأسبوع، علماً بأن فعاليات المسابقة تستمر طوال اليوم. ويمكن التسجيل المسبق لزيارة المسابقة عبر الموقع الإلكتروني: www.solardecathlonme.com.

قوة دافعة

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نؤمن أن الشباب هم القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وحجر الأساس في عملية التنمية المستدامة، وتأتي استضافة هذه المسابقة العالمية الرائدة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدعم الابتكار وإتاحة الفرصة للشباب لإطلاق قدراتهم الإبداعية.

وقد سعدنا بحجم الإقبال من الجامعات العالمية ومشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب، الأمر الذي يؤكد وعي الشباب بأهمية الاستدامة وحرصهم على ابتكار حلول تسهم في الحد من البصمة الكربونية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي وتعزز التحول نحو نمط حياة أكثر استدامة.

وتوفر الهيئة كل ما يلزم لنجاح تنظيم المسابقة في دولة الإمارات التي باتت منصة للإبداع وحاضنة للمبدعين ووجهة للمبتكرين من جميع أنحاء العالم».

وتعد «ديكاثلون الطاقة الشمسية» مسابقة عالمية أطلقتها وزارة الطاقة الأميركية وتشارك فيها الجامعات من مختلف أنحاء العالم، لتصميم وبناء وتشغيل منازل مستدامة تعتمد على الطاقة الشمسية. وتم تنظيم أول مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة عام 2002، وامتدت بعد ذلك لتشمل مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك أوروبا والصين.

معايير

وخلال المرحلة النهائية من المسابقة، تعمل الفرق المشاركة على تركيب المنازل في المنطقة المخصصة والتي تكون مفتوحة أمام الجمهور، ويتم تقييم الفرق المشاركة في عشرة مجالات (ومن هنا جاء اسم «ديكاثلون» حيث تعني كلمة «ديكا» الرقم 10 باليونانية)، تشمل: الهندسة المعمارية، والهندسة والبناء، وإدارة الطاقة، وكفاءة الطاقة، وشروط الراحة، والأداء الوظيفي للمنزل، والنقل المستدام، والاستدامة، والاتصال، والابتكار.

وتحصل الفرق الجامعية المشاركة على النقاط بثلاث طرق: الأولى «إنجاز المهام» حيث يتعين على الفرق إتمام مهام معينة في المنزل تحاكي نمط الحياة العصرية بما في ذلك الأعمال المنزلية مثل الطهي والغسيل واستقبال الضيوف وغيرها، إضافة إلى قطع مسافات معينة باستخدام سيارة كهربائية يتم شحنها عن طريق نظام الطاقة الشمسية الخاص بالمنزل؛ والثانية «مراقبة الأداء» .

حيث يتولى نظام متطور مراقبة أداء المنزل من حيث الطاقة والقدرة على توفير بيئة داخلية صحية ومريحة بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء والإضاءة؛ والثالثة «تقييم لجنة التحكيم» للجوانب التي لا يمكن قياسها بواسطة العدادات أو أجهزة الاستشعار.

جوائز

سيتم منح جوائز خاصة تشمل «جائزة الحلول الإبداعية» للحلول المبتكرة التي يقدمها المشاركون والتي يمكن تطويرها بشكل تجاري، و«جائزة اختيار الجمهور»، حيث يمكن للزوار التصويت واختيار أفضل منزل، و«جائزة أفضل تصميم داخلي» إضافة إلى جائزة «الألواح الكهروضوئية المدمجة».