سرور بن محمد وحامد بن زايد يحضران أفراح بن هلال الظاهري

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي حفل الاستقبال الذي أقامه حميد سعيد بن هلال الظاهري بمناسبة زفاف نجليه سعيد ومحمد إلى كريمتي هلال سعيد بن هلال الظاهري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم مساء أمس بنادي الضباط في أبوظبي - الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء والمسؤولين والشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء. تضمن الحفل مشاركة فرق الفنون الشعبية بعروض وأهازيج منوعة من التراث الإماراتي ابتهاجاً بهذه المناسبة.