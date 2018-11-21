«الإنتربول» تقبل انضمام جمهوريتي فانواتو وكيريباتي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

وافقت الجمعية العامة للإنتربول أمس خلال دورتها الـ87 والمنعقدة في دبي على انضمام جمهوريتي فانواتو وكيريباتي للمنظمة بعد دراسة طلباتهما وتصويت الأعضاء، ورفضت طلب جمهورية كوسوفو بالانضمام لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة، فيما تنتخب الجمعية اليوم في ختام فعاليات الدورة الحالية التي تنظم بالتعاون مع شرطة دبي رئيسها الجديد عقب استقالة رئيسها السابق، والذي يتنافس عليه مرشحون من روسيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

تقارير مالية

وناقشت فعاليات اليوم الثالث، بمشاركة 1300 مشارك منهم 40 وزيراً و85 رئيساً للشرطة من جميع أنحاء العالم إلى جانب طلبات الانضمام المقدمة من دول عدة نشرات وتعاميم الإنتربول، والاطلاع على التقارير المالية ومشاريع برامج الأنشطة والميزانيات لعام 2019.

وقدمت القيادة العامة لشرطة دبي عبر منصتها المصاحبة لفعاليات الدورة الـ 87 للإنتربول شرحاً إلى المشاركين حول أحدث خدماتها الذكية وتقنياتها الحديثة من طائرات من دون طيار ودراجة الهوفر ومركز الشرطة الذكي وغيره.

وقدمت النقيب خبير الدكتورة روضة الشامسي رئيس قسم الفحوصات الجنائية الخاصة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، شرحاً إلى زوار منصة شرطة دبي حول تقنيات استخدام الحشرات في كشف الجرائم، والتي تساهم في تبيان وقت وقوع الوفاة، واستخلاص البصمة الوراثية، وكشف إذا ما كان هنالك وجود لمواد مخدرة أو سامة.

غواصة الإنقاذ

وقدم الملازم أول محمد إسماعيل شرحاً حول «غواصة البحث والإنقاذ» التي تستخدم في عمليات البحث في البحر لمسافة تصل إلى عمق 300 متر، وتستطيع أن تسحب جسم بوزن 100 كيلو غرام.من جهته قدم الملازم أول أحمد بن دلموك شرحاً حول زي الغوص الخاص بالفرق التكتيكية، والذي ابتكرته إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وأكد أن الزي يساعد أفراد المداهمات تحت الماء في سرعة التحرك، كونه يتمتع بوزن خفيف نظراً لاستخدام أدوات خفيفة الوزن كجهاز التنفس، إلى جانب سهولة ارتدائه في مدة 10 ثوان فقط. وقدمت الملازم خولة العبيدلي شرحاً إلى المشاركين في الدورة الـ87 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المتطوعة «أمل»، أول روبوت في المنطقة للتوعية بمخاطر المخدرات بأسلوب مبتكر.

وفي السياق ذاته قدم الملازم محمد المزروعي والملازم عبدالله أهلي شرحاً حول الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي «SPS» بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة، والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.

«عيون»

إلى ذلك، قدم الرقيب خضر محمد شرحاً حول مشروع «عيون» والهادف لوضع نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية، كالتي تتبع عدداً من الجهات والمؤسسات الحكومية ضمن منظومة أمنية متكاملة تحت إشراف شرطة دبي بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص، وبدعم ومشاركة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية، وذلك بهدف تعزيز قدرات الأجهزة المختصة على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع.

خدمة آمنة

واطلع المشاركون في الدورة الـ 87 للجمعية العامة للإنتربول على خدمة «آمنة» التي توفرها شرطة دبي على تطبيقاتها الذكية، والتي تعتمد على تنفيذ معاملات أفراد الجمهور عبر الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأتي خدمة «آمنة» ضمن الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي عبر تطبيقاتها الهاتفية، من أجل إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات نوعية لهم تساهم في توفير الجهد والوقت عليهم والحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

طائرات من دون طيار

كما عرضت شرطة دبي أحدث طائراتها من دون طيار «الدرون» والتي تستخدمها في دعم العمليات الميدانية وعمليات التدخل السريع، وتضم أحدث التقنيات الذكية، ومن ضمنها التصوير الحراري والتصوير الضوئي وأجهزة الاستشعار والاتصال والتواصل مع مركز القيادة والسيطرة، إلى جانب أجهزة وصفارات الإنذار.

ومن أبرز هذه الطائرات «طائرة الدعم المستمر» والتي تتمتع بمواصفات ذكية وأجهزة تصوير حرارية وضوئية، وتهدف إلى توفير تغطية جوية واسعة لمنطقة العمل الشرطي الميداني، والمساهمة في الاستجابة الاستباقية لعمليات الإنقاذ المتنوعة، وتعتبر أداة مهمة في تغطية الفعاليات الكبرى كالفعاليات الرياضية والمناسبات، إلى جانب طائرة «التدخل السريع» وهي طائرة من دون طيار تضم أحدث الوسائل في نظام بث صفارات واسعة المدى، وهي الأولى من نوعها في مجال صفارات الإنذار ذات النطاق الواسع، وتستطيع أن تطير ببساطة فوق أي منطقة تتطلب إخطاراً أو إنذاراً مسموعاً.

وتستطيع طائرة «التدخل السريع» التحليق آلياً، وبث رسائل مسجلة مسبقاً لتلقي التعليمات فيما يخص صوت الإنذار الصادر عنها مسافة 5 كم.

كما عرضت شرطة دبي دورية الشرطة الطائرة وهي عبارة عن دورية تكون متواجدة داخل صندوق في حالة استعداد لاستخدامها في أي وقت وتحتوي على نظام ذكي ومجهزة بمجسات استشعار، ويمكن التحكم بالطائرة عن بعد من مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي دون اللجوء لتواجد مشغل في المكان نفسه.

دراجة هوفر

عرضت شرطة دبي دراجة «هوفر»، والتي دشنتها في معرض جيتكس للتقنية بمركز دبي التجاري العالمي الشهر الماضي، وحققت رقماً استثنائياً في عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، مسجلة 337 مليوناً و433 ألفاً و709مشاهدات، فيما قدرت قيمة المساحة الإعلانية لعدد المشاهدات بـ8 ملايين و846 ألفاً و925 دولاراً أميركياً.