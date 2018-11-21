نجاح تجربة «الإخلاء الوهمي» لمحاكم دبي في المبنى الرئيسي

المصدر: دبي - البيان

نجحت محاكم دبي في تنفيذ خطة «الإخلاء الوهمي» لموظفيها ومتعامليها في المبنى الرئيسي، وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وشرطة دبي ومركز الإسعاف الموحد، ويأتي هذا في إطار حرص الدائرة على تهيئة موظفيها ومتعامليها على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وأشارت مريم السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، أن التجربة تستهدف التأكد من حسن تعامل موظفي الدائرة مع أي طارئ وفق أنظمة الأمن والصحة والسلامة المهنية، إذ شهدت تجاوباً كبيراً من الموظفين والمتعاملين.

وأن الفرق ساهمت في فرض طوق أمني على مبنى الدائرة ليتم التحكم بجميع المداخل لضمان عدم دخول أي موظف أو مراجع إلا بعد أخذ الإشارة من قبل قائد العملية في الدفاع المدني والدائرة، وبحسب تقارير الدفاع المدني فقد تم إخلاء المبنى خلال خمس دقائق فقط وتم التعامل مع عملية الإخلاء وإنقاذ المصاب وإسعافه، والسيطرة على الحريق وإعلان الانتهاء من العملية في وقت قصير، ورجوع جميع الموظفين لمكاتبهم.

وأشادت مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بجهود الشركاء الاستراتيجيين من إدارة الدفاع المدني، وشرطة دبي، ومركز الإسعاف الموحد على استجابتهم السريعة وتنفيذ الإخلاء والإسعاف، بالإضافة إلى الجهود المتميزة من قبل مرشدي ومسعفي الدائرة والذي كانوا حريصين على إرشاد الموظفين والمتعاملين ووصولهم إلى نقاط التجمع.