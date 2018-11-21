شوارع وميادين الفجيرة تتزين احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أنهت بلدية الفجيرة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ47 للدولة، حيث ازدانت شوارع المدن وميادينها بالأعلام والأضواء، إلى جانب تركيب لوحات مبتكرة في أهم الشوارع الرئيسية للإمارة.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، حرص البلدية على تزيين الشوارع والميادين بزينة ضوئية ولوحات تهنئة تحمل معاني الوحدة والترابط التي تشع بهجة احتفالا باليوم الوطني، وذلك في إطار جهود البلدية لإضفاء مشاهد جمالية وحضارية وأجواء من السعادة تعزز بهجة الأهالي والزوار.

ولفت إلى أن البلدية حرصت العام الجاري على تركيب لوحات بارزة ومضيئة بتشكيلات جديدة في أهم الميادين والدوارات وشوارع الإمارة والمواقع المهمة

. وأوضح الأفخم أنه ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني ستنظم بلدية الفجيرة باقة من الأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع أفراد العائلة ستعلن عنها قريباً. وقال الأفخم: إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة علينا، ونحتفل بهذا اليوم المجيد والذي سيظل راسخاً في ذاكرة الشعب الإماراتي.