المختبر المرجعي الوطني يقدّم 4700 فحص لمرضى 31 منشأة طبية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أعلن المختبر المرجعي الوطني، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، ومجموعة المركز الطبي الجديد (إن إم سي)، إحدى الشركات الخاصة في مجال الرعاية الصحية بالدولة، عن إبرام اتفاقية يصبح بموجبها المختبر المرجعي الوطني المزوّد الحصري للفحوص المخبرية للمرضى، الذين يتلقون العلاج في أي من مرافق الرعاية الصحية التابعة للمجموعة بجميع أنحاء الإمارات والبالغ عددها 31 منشأة طبية.

وتتيح الاتفاقية للمرضى الاستفادة المباشرة من قائمة شاملة من الفحوص المخبرية التي يقدمها المختبر المرجعي الوطني تضمّ أكثر من 4700 فحص، وتُعتبر من أكبر قوائم الفحوص المخبرية على مستوى العالم، بفضل شراكة تجمع المختبر المرجعي بشركة «لاب كورب» الأميركية، الرائدة عالمياً في مجال الفحوص التشخيصية.

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، رئيس «مبادلة للرعاية الصحية»: «في إطار جهودنا المبذولة لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية عبر شبكة مرافقنا المتكاملة عالمية المستوى، يسعدنا التعاون مع الشركات المتخصصة في مجال الرعاية الصحية في القطاع الخاص لتوفير فحوص مخبرية وخدمات طبية تتسم بالجودة والسرعة والدقة، مما يعود في نهاية المطاف بالنفع والفائدة على جميع المرضى.

وتتيح لنا مثل هذه الشراكات والاتفاقيات فرصة العمل وتبادل الخبرات مع مختلف مزودي الخدمات الطبية، لتحسين النتائج النهائية للمريض، وتعزيز جودة قطاع خدمات الرعاية الصحية عبر كافة أنحاء الإمارات».

من جهته، قال عبد الحميد العبيسي، الرئيس التنفيذي للمختبر المرجعي الوطني: «نحن سعداء بإتاحة الفرصة للمرضى الذين يتلقون العلاج لدى مجموعة (إن إم سي) للاستفادة من خدمات الفحوص المخبرية والخدمات اللوجستية عالمية المستوى المتوفرة لدينا، بوصفنا من أكثر مقدمي الحلول المخبرية خبرة على مستوى الدولة والمنطقة، لضمان الحصول على علاج آمن من خلال الفحوص المخبرية السريعة والدقيقة».