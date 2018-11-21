«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير الموازنة العامة للدوائر والهيئات

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم، حيث استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، واعتمد فيها بعض القرارات وذلك تحقيقاً لرؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها، واطلع المجلس على تقرير مفصل عن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2019م.

واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بنود وتفاصيل الموازنة، مشيراً إلى أنها تركز على دعم وترقية وتطوير الخدمات العامة الأساسية لحكومة الشارقة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، وذلك ضمن استراتيجية الإمارة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وقاطني الإمارة.

وقدم المجلس شكره لرئيس الدائرة وفريق العمل على جهودهم الكبيرة في العمل على تنفيذ الموازنة العامة. ووجه المجلس بإحالة الموازنة العامة لحكومة الشارقة 2019م إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.

مقترحات

واعتمد المجلس المقترحات الخاصة بتفعيل خدمات المواصلات والنقل العام في الإمارة وتحسينها مما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين والمتعاملين في مدن الإمارة المختلفة وخارجها. واطلع المجلس على التقرير السنوي حول رصد وجودة الهواء في إمارة الشارقة خلال الفترة من سبتمبر 2017م وحتى سبتمبر 2018م.

واستعرضت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الإحصائيات الخاصة بنتائج جودة الهواء ومقارنتها بالمقاييس المحلية والدولية، مؤكدةً أن إنشاء شبكة الشارقة لرصد جودة الهواء يأتي ضمن استراتيجية الهيئة في تطوير العمل في مجال البيئة ورصد ومراقبة الأنشطة التي من شأنها الإضرار بالبيئة وتلويثها والحد من تأثيراتها إلى جانب تحقيق أمن وسلامة المجتمع وصحته العامة.

وتضمن التقرير إحصائيات لرصد ملوثات الهواء الأكثر تأثيراً على صحة الإنسان، وذلك ضمن القراءات التي سجلتها المحطات المنتشرة لرصد جودة الهواء والموزعة في مناطق متفرقة من مدن الشارقة والذيد وكلباء.

وثمّن المجلس جهود هيئة الشارقة للبيئة والمحميات الطبيعية لحماية البيئة وصونها والمحافظة على سلامة المجتمع، ووجه الهيئة بزيادة عدد المحطات الخاصة برصد جودة الهواء لتشمل مناطق جديدة في الإمارة. وضمن ما استجد من أعمال اطلع المجلس على القرار الإداري رقم 17 سنة 2018م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية الخاصة بموظفي ومستخدمي برنامج ترينالي الشارقة للعمارة.