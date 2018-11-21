توظيف 3285 مواطناً في أبوظبي خلال 4 أشهر

المصدر: أبوظبي- وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الـ 5 المقبلة.

أعلنت لجنة فرص العمل المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن تحقيق هدفها المتمثل بتوفير 3 آلاف فرصة عمل بنسبة 110% حيث تمكنت من توظيف 3285 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل في غضون 4 أشهر، منذ أن بدأت أعمالها في يونيو الماضي وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

وتفصيلاً، نجحت اللجنة في توفير فرص عمل لـ 2155 مواطناً و1130 مواطنة بواقع 1397 وظيفة في القطاع شبه الحكومي وبنسبة 42%، و1273 وظيفة في القطاع الحكومي الاتحادي بواقع 39%، و543 وظيفة في القطاع الحكومي المحلي بواقع 17%، إضافة إلى 72 وظيفة في القطاع الخاص وبواقع 2%.

وتراوح المستوى التعليمي للباحثين والباحثات عن العمل بين الثانوية العامة بواقع 37 %، والمرحلة الثانوية بنسبة 59%، ودون الثانوية بنسبة 2%.

وكانت أبرز 3 جهات موظفة للباحثين عن العمل هي: القيادة العامة للقوات المسلحة بواقع 1046 وظيفة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار؛ حيث وفرت كل منها ما يقارب الـ 500 وظيفة.

وقال عامر الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية: «إن النتائج التي تمكنا من تحقيقها في غضون 4 أشهر فقط والتي تجاوزت التوقعات، ما هي إلا دلالة واضحة على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة، وتعاوننا المثمر مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية والقطاع الخاص».

مسؤولية وطنية

وأكد: «أن توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وتحتاج إلى تضافر وتكامل جهود كل الجهات، بما في ذلك الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بغرض تحقيق تطلعات المواطنين وتوفير العيش الكريم».

مهارات

كشف عامر الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية، أن لجنة فرص العمل المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ستواصل العمل مع شركائها على إطلاق البرامج التدريبية، والمبادرات الهادفة لإعداد مواطني الدولة لسوق العمل، وصقل خبراتهم ومهاراتهم، وتوفير فرص العمل التي تضمن لهم الحياة الكريمة، وتمكّنهم من لعب دور فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.