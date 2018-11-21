التحوّل الذكي يخفّض مراجعي مراكز بلدية دبي 60 %

المصدر: دبي - البيان

كشف خاطر النعيمي مدير إدارة مراكز بلدية دبي عن انخفاض نسبة المراجعين لخدمات البلدية في مراكزها خلال العشرة أشهر الماضية من العام الجاري بمقدار 60%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017، حيث بلغ إجمالي عدد المراجعين خلال تلك المدة من هذا العام نحو 107155 مراجعاً، مقارنةً بنحو 181665 مراجعاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

مشيراً إلى أن البلدية اتبعت عدة مسارات للتقليل من عدد مراجعي المراكز، وأهمها تدريب المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بالطرق والوسائل الذكية المتوافرة من خلال تطبيقات يتم تحميلها عبر الهواتف الذكية، بالإضافة إلى تنظيم البلدية مبادرة «اليوم الذكي» خلال يومين من كل أسبوع، والتي تشجع المتعامل على التعلم الذاتي لإنجاز المعاملات وعدم الحاجة لمراجعة المراكز مستقبلاً.

وتفاوتت نسب المراجعين عبر المراكز الأربعة للبلدية، حيث سجل مركز الطوار انخفاضاً كبيراً في نسب المراجعين للمركز بلغ 76% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، وسجل مركز المنارة انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى 55%، أما مركز الكفاف فوصلت نسبة انخفاض مراجعيه إلى 32%، ومركز حتا 5%. وعزا خاطر النعيمي تراجع عدد المراجعين إلى التحول الإلكتروني والذكي في العديد من خدمات بلدية دبي.

توفير

وأكد خاطر النعيمي سعي بلدية دبي المستمر إلى توفير الوقت والجهد على المتعاملين، من خلال العمل على الوصول إلى الهدف المتمثل في خفض عدد متعاملي المراكز إلى 80%، وتحويلها لمراكز ذكية والمضي نحو طريق التحول الرقمي من خلال تنفيذ مبادرات التحول الذكي، والتي تهدف إلى خلق ثقافة وممارسة يومية لسكان وزوار مدينة دبي وكأسلوب حياة مستقبلاً، وهي أحد محاور استراتيجية دبي 2021 الهادفة لجعل دبي في صدارة المدن الأذكى والأسعد في العالم، وتمهد السبيل أمام التحول الذكي في كافة الخدمات التي تقدمها، ما يؤكد التزام بلدية دبي الوصول إلى حكومة بلا أوراق بعد ثلاث سنوات وفق توجيهات القيادة الرشيدة.