لجنة احتفالات اليوم الوطني في الشارقة تطلق فعالياتها غداً من خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

تطلق لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ 47 للدولة غداً احتفالاتها من مدينة خورفكان وتمتد بعد ذلك لتعم أكثر من 7 مدن ومناطق في الإمارة.

وتتضمن الاحتفالات مجموعة من الفعاليات الحافلة برائحة الوطن وعشق لا ينتهي لتراب مجبول بدم الشهداء وذكريات وجهود القادة المؤسسين وصناع الوحدة والمجد، وتأكيد الولاء والانتماء لقيادة رشيدة تسير على نهج القادة المؤسسين.

أنشطة

وقال خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة: إن فعاليات الاحتفالات التي تنطلق في 22 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 3 ديسمبر المقبل تشمل أنشطة وبرامج وأعراساً وطنية في أكثر من 7 مدن على مستوى الإمارة، حيث تتوزع الفعاليات والبرامج والأنشطة على مدينة الشارقة ومدن المنطقة الشرقية لتسلط الضوء على مشهد الفرح، الذي يعبر عنه المواطنون والسكان في هذه الأعياد المجيدة.

وأضاف، إن الفعاليات الكبرى في الإمارة تنطلق بدءاً من مدينة خورفكان التي تتضمن الأوبريت الغنائي لمجموعة من الفنانين، إضافة إلى العروض الجوية للقوات المسلحة - عروض طائرة الميراج 2000 وعروض طائرة F16 وسرب فرسان الإمارات وفريق المظليين - والفرق الشعبية والأهازيج التراثية، والفقرات الفنية لطلبة المدارس ومراكز الطفولة، وسيختتم الاحتفال بحفل غنائي.

مسيرة

وأشار إلى أن الفعاليات تتضمن المسيرة الوطنية، أجيال المستقبل، وعروض فولكلورية، ومسابقات متنوعة مثل أجمل فرس وطني، وأجمل شراع وطني، وأجمل عرض تقديمي لعام زايد.. فيما يكون جمهور دبا الحصن على موعد مع فعاليات جديدة يوم 23 نوفمبر الجاري، وفي كلباء من يوم 24 إلى 28 نوفمبر.. بينما تشهد منطقة وادي الحلو والذيد والبطائح والحمرية فعاليات متنوعة في 29 نوفمبر.

ولفت المدفع إلى أن من بين الفعاليات المهمة تلك التي يحتضنها «المنتزه الوطني» بدءاً من 28 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر المقبل، أما أوبريت إمارات زايد فيقام على مسرح المجاز في 30 نوفمبر الجاري، في حين سيكون الجميع على موعد مع احتفالية الثاني من ديسمبر في جزيرة العلم.