مسؤولون: نظام النجوم العالمي يحفّز على الإبداع

المصدر: متابعة - قسم المحليات

أكد مسؤولون أن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات يحفز على تقديم مزيد من التميز ويعكس جهود الجهات الحكومية ويحفزها على الإبداع، كما يشكل نقلة نوعية في منهجية الدولة في تحسين الخدمات المقدمة.

جاء ذلك بمناسبة اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتائج الدورة الثالثة من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات التي شملت 167 مركزاً لسعادة المتعاملين في 20 جهة اتحادية.

نقلة نوعية

وأوضح المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، أن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية يشكل نقلة نوعية في منهجية الدولة في تحسين الخدمات المقدمة عبر إفساح المجال للتنافس بين الجهات الحكومية لتحقيق خدمات أفضل تنعكس إيجاباً على رضا الجمهور من خلال سرعة التجاوب مع طلباتهم.

وقال الحمادي: إن حكومة دولة الإمارات أضحت بفضل الرؤية الواثقة والنيرة للقيادة الرشيدة، مرجعية للحكومات العالمية بفضل ما تتمتع به من فنون الإدارة والخدمات الذكية وإطلاقها المبادرات النوعية غير المسبوقة وفق استراتيجيات محكمة وخطط مستقبلية أثرت العمل الحكومي ووظفت من خلاله الكفاءات والموارد المتاحة للنهوض بأداء القطاعات والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن هذا النظام شكل لنا حافزا للتطوير والتحديث واستشعار رغبات جمهور المتعاملين والتعامل معها بحرفية، وهو ما تمخض عن حصول وزارة التربية والتعليم فيما سبق على معيار 5 نجوم في الخدمات التي تقدمها وهو الشيء الذي شكل لنا الدافع لمواصلة التحسين والتجويد في الخدمات المقدمة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع عبر تنويع الخدمات والتركيز على النوعية وليس الكم.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة بنتائج نظام النجوم العالمي في دورته الثالثة، وهو ما مهد الطريق نحو اتباع المؤسسات الحكومية نهج الحداثة عبر توفير الخدمات التي تليق بسمعتها وتواكب خطى التطور الحاصل في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا اﻷمر انعكاس لرؤى القيادة التي تستشرف المستقبل، وتسعى ﻹسعاد شعبها والارتقاء بجودة حياتهم من خلال تلمس احتياجاتهم وتقديم الخدمات التي تفوق توقعاتهم.

جهود كبيرة

بدورها، أكدت جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن حصولهم على تصنيف الخمس نجوم والتي تم منحهم إياه في إطار الدورة الثالثة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، فخر كبير للعاملين في البرنامج وخاصة مركز إسعاد المتعاملين، وأنه يعكس الجهود الكبيرة التي تبذل لتقديم خدمات متميزة وبجودة عالية للمراجعين.

وذكرت أن الدعم والتوجيه المستمر من جهة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتقديم خدمات حكومية متميزة، يعتبر دافعا مستمرا لتقديم الأفضل والبحث عن الجديد في قطاع الخدمات الحكومية، خاصة أن ذلك يعتبر المعيار لقياس نجاح الحكومات والدوائر في تقديم خدماتها.

وتابعت أن مركز سعادة المتعاملين يعتبر نموذجاً متميزاً في تقديم الخدمات الحكومية ويوفر من خلال مساحات العمل فيه 3 منصات لتقديم الخدمات تشكل مكاتب إسعاد المتعاملين ومنصة خدمات ذكية تفاعلية تسهل على المتعامل إنجاز معاملته ذاتياً، إضافة لمساحات لمكاتب الإشرافيين وموظفي البرنامج ومنطقة مخصصة للتطوير الذاتي، ويوفر المركز خدمات صف السيارات ومواقف لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

حرص

من جانبه، أكد عبد الرحمن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تحرص بشكل دائم، بتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، على إسعاد المتعاملين، وتوفير كل الخدمات الذكية التي تمكّنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة مطلقة وفي وقت قياسي.

وأفاد بأن مركز سعادة المتعاملين الرئيس نال هذا العام بلوحة الخمسة نجوم تقديراً لجهود الدائرة والساعية لإسعاد الجمهور بكل الوسائل، مبيناً أن الكفاءات العاملة بالدائرة اهتمت بأدق التفاصيل لتحقيق هذا الإنجاز المشرّف، بدءاً من تغيير اسم مراكز الخدمة لمراكز الإسعاد، ومروراً بتجهيزها بكل مقومات الرفاهية لإيجاد بيئة مثالية للمتعاملين، إضافة إلى تأهيل الموظفين، وتمكينهم من التعامل مع فئات وشرائح المجتمع كافة، كما أولت المراكز اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم وكبار المواطنين والنساء، مقدمةً خدمات مميزة لهذه الفئات.

وذكر أن دائرة البلدية هي جزء من المنظومة الاتحادية في الدولة، وتسعى لمواكبة توجهات الدولة والساعية لإيجاد مراكز متعاملين مثالية، ولذلك عملت الدائرة بجد على تحقيق هذه الأهداف، مستندة لكوادر مواطنة استطاعت تحويل معظم خدماتنا اليوم لخدمات ذكية، وما زالت تطمح الدائرة إلى تحقيق الأفضل، وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال إسعاد كل مواطن ومقيم في الإمارة، وذلك تأكيداً لتوجهات القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات، وتعزيز تنافسية الدولة، والعمل من أجل جعل الإمارات هي النموذج المتقدم في تقديم الخدمات.

تطوير

وأكد الرائد الدكتور محمد بن هزيم السويدي، رئيس قسم إسعاد المتعاملين بالقيادة العامة لشرطة عجمان، اهتمام وحرص شرطة عجمان على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات وإسعاد المتعاملين، مشيراً إلى أن مركز إسعاد المتعاملين بإدارة المرور والترخيص قد حاز 4 نجوم، وما زال العمل مستمراً للحصول على 5 نجوم من خلال تطوير أداء الموظفين العاملين في الواجهة، وإكسابهم مزيداً من الخبرات التي تأهلهم لتقديم خدمات مميزة تنال رضا المتعاملين.

كما أن شرطة عجمان تواصل جهودها من أجل إسعاد المتعاملين بتقديم خدمات متطورة، والعمل يجري حالياً في تطبيق مسارات جديدة تأهل المركز لنيل تصنيف أعلى، إذ تم إلحاق العاملين في المركز بدورات تدريبية متقدمة في مجال اللغات المختلفة، حيث يجيد العاملون أكثر من 3 لغات، بهدف التواصل مع الجمهور ونيل رضاهم.

بيئة تنافسية

من جهته، أكد الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، أن اعتماد التصنيف من المحفزات والمسرعات التي تخدم قطاع الأعمال، حيث ساهم التصنيف في إيجاد بيئة تنافسية بالمؤسسات والدوائر الحكومية والمحلية، يكون الرابح في هذا النظام هو المتعامل، ويظهر ذلك جلياً في رفع تصنيف 4 نجوم من 35% إلى 74% بما يعد الضعف في نسبة النمو كدليل على تحوّل دولة الإمارات بسرعة في سباق التحدي لاكتساب رضا العملاء، لافتاً إلى أن حصول الغرفة خلال الأيام الماضية على تصنيف 4 نجوم يشكل إضافة نوعية ومسؤولية جديدة على الغرفة للاستمرار في تحسين جودة الخدمات المقدمة وصولاً إلى تصنيف 7 نجوم.

دافع جديد

بدورها، أكدت عائشة السويدي مديرة مركز سعادة المتعاملين بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن اعتماد نتائج تصنيف النجوم العالمي يعطينا دافعا جديدا في استمرار السباق وعدم الراحة انتظاراً للتقييم، حيث وضعنا برنامجا للحصول على تصنيف الـ 7 نجوم خلال التصنيف المقبل، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات وتقديمها بطريقة إبداعية وفق رؤى مبتكرة لإسعاد المتعاملين.

مؤكدة أن تقديم أفضل الخدمات يأتي من منطلق ثقافة المنافسة التي زرعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في كل مواطن للوصول إلى المركز الأول، ورفع مكانة دولة الإمارات، مشيرة إلى أن نظام تصنيف النجوم وضع الجميع في سباق نحو التميز وكسب رضا العميل والارتقاء بجودة حياتهم وتلبية طموحات المجتمع، حيث لن يقف مركز سعادة المتعاملين في دائرة الخدمات العامة عند حد في طريق التميز بخدماته بل سيعمل بشكل متواصل على استكمال الطريق وصولاً للحصول على 7 نجوم لتحقيق خطط قيادتنا الرشيدة إلى واقع ملموس.

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أوضحت جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان أن مركز سعادة المتعاملين في المركز الرئيس لبرنامج الشيخ زايد للإسكان استقبل خلال العام الحالي 10 آلاف متعامل بنسبة 55% أقل من عدد المتعاملين الذين زاروا المركز في الفترة ذاتها من عام 2017 في إطار جهود المركز لتنفيذ توجيهات القيادة بالتحول الذكي وتقليل نسبة المراجعين، كما حقق المركز معدل 81% في مستويات الإيجابية في بيئة العمل والسعادة الوظيفية.