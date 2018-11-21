تكريم «دبي التجاري العالمي» لدعمه بنك الإمارات للطعام

المصدر: دبي - البيان

كرمت بلدية دبي مركز دبي التجاري العالمي لدعمه المستمر لبنك الإمارات للطعام، ويأتي هذه التكريم ليسلط الضوء على جهود والتزام مركز دبي التجاري العالمي بتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمحافظة على البيئة من خلال إدارة النفايات.

ويعدّ بنك الإمارات للطعام، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منظمة خيرية غير ربحية ملتزمة بتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين، والعمل على التخلّص من فضلات الطعام،. وتهدف المبادرة إلى جعل دبي أول مدينة في المنطقة لا تنتج فضلات غذائية.

تنمية

وقال محمد الجميري، نائب الرئيس في مركز دبي التجاري العالمي وعضو مجلس إدارة بنك الإمارات للطعام: «إن أحد أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة، هو خفض نصيب الفرد من نفايات الغذاء العالمية بحلول عام 2030 وتقليل هدر الغذاء، ونحن ندرك في مركز دبي التجاري العالمي، أن مسؤوليتنا هي بذل كل ما في وسعنا لضمان تحقيق هذا الهدف.

ولذلك فنحن نشارك على مدى سنوات طويلة بنشاط واسع مع الجمعيات الخيرية في الدولة لضمان وصول الطعام في حالة ممتازة إلى المحتاجين».