«سندهم أمانة» تتكفل بعلاج رضيعة تعاني أمراض القلب والتنفس

المصدر: دبي- البيان

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، وبالتعاون مع مؤسسة الجليلة حملة خيرية ضمن مبادرة «سندهم أمانة» المجتمعية، للتكفل بنفقات علاج رضيعة لم يتجاوز عمرها تسعة أشهر، وتعاني مشاكل صحية عدة، منها القلب والتنفس، وتحتاج إلى علاجات طبية مكثفة ومكلفة.

وفي هذا الصدد أوضح محمود المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، أن هذه الحملة تندرج ضمن حملة «مد العون» إحدى مبادرات الهيئة في عام زايد، التي أطلقتها تجاوباً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 2018 عام زايد، مشيراً إلى أن الهيئة ومؤسسة الجليلة أطلقتا خلال العام الجاري سلسلة مبادرات إنسانية ناجحة، للتكفل بنفقات علاج حالات مماثلة لحالة الرضيعة.