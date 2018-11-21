لجنة لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء في دبي

المصدر: دبي - البيان

قالت الدكتورة حنان عبيد مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية في هيئة الصحة بدبي، إن قطاع التنظيم الصحي بصدد تشكيل لجنة محلية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بإمارة دبي لتوحيد المعايير وتنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء، ووفقاً للضوابط والأحكام التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (5) لعام 2016م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والذي يتيح منظومة تشريعية متكاملة لزراعة الأعضاء مع تحديد معايير التبرع بالأعضاء، وضرورة احترام الشروط والضوابط المحددة لها.

وأشارت إلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والقرار الوزاري رقم 550 لعام 2017م والذي حدد شروط وضوابط الموت الدماغي ومسؤولية الجهات الصحية التنظيمية المحلية في تطبيق التشريع وتنفيذ بنوده.

ورشة

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الصحة في دبي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، حول التبرع بالأعضاء، بحضور الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، والدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، وممثلين عن مؤسسة التبرع وزراعة الأعضاء في برشلونة بإسبانيا برئاسة البروفيسور فرانشيس بروكاتشيو مستشار العناية المركزة، وأرانتكسا كويرالت اختصاصية التمريض لرعاية الحالات الحرجة ومسؤولة تقييم الجهات المانحة للأعضاء والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، وأكثر من 70 شخصاً يمثلون القطاع الصحي الحكومي والخاص من إمارة دبي في هذا المجال.

وتهدف الندوة التي أقيمت بمستشفى راشد إلى تشجيع تبادل الخبرات والتجارب المشتركة، والتعرف على آخر المستجدات في برامج نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة وخاصة دولة إسبانيا التي تعد من الدول ذات الريادة في هذا المجال.

توجهات

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذه الورشة التي تأتي ضمن التوجهات الطموحة لهيئة الصحة بدبي لتحقيق الريادة في كافة المجالات الطبية والارتقاء بمستويات الرعاية الصحية إلى المستويات العالمية، وذلك من خلال تشجيع البرامج الداعمة لتحسين حياة المرضى والتخفيف من آلامهم، والتي يأتي ضمن أولوياتها برامج زراعة ونقل الأعضاء.

وأشاد الدكتور الملا بجهود كافة الجهات الصحية ذات الصلة، والتي تعمل جاهدة على إخراج برنامج وطني شامل لنقل وزراعة الأعضاء يهدف إلى تخفيف آلام المرضى، وتقليل العبء على المستشفيات من خلال تقليص وقت الانتظار وإنقاذ حياة الآخرين، وتقليل العبء المالي على القطاع الصحي وخاصة للحالات المزمنة شريطة توفير التشريعات والمعايير الموحدة التي تضمن تنظيم هذه العملية ومخرجاتها على النحو المطلوب ضمن أفضل الممارسات العالمية.

ممارسات

شدد الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي على أهمية الورشة التي ألقت الضوء على برنامج نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة في دولة الإمارات ، والأهداف المرجوة لتنظيم إجراءات وعمليات نقل وزراعة الأعضاء، كما تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية لبرنامج نقل وزراعة الأعضاء، بالإضافة الى تعريف الأطباء والفنيين على أفضل الممارسات العالمية.