مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تُعرّف الطلبة بآليات مواجهة التنمّر

المصدر: دبي- البيان

نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أمس، فعالية رئيسية ضمن الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، وذلك في منتزه «LEGOLAND® Dubai» في دبي.

وتضمنت الفعالية التي استهدفت أكثر من 100 طالب وطالبة من المدارس الخاصة في دبي، ألعاباً ترفيهية تثقيفية لتعليم الأطفال المشاركين أبرز المفاهيم المرتبطة بمواجهة سلوك التنمر مثل التعاطف والتسامح والاحترام وغيرها، كما تم تقديم عرض مسرحي يتناول موضوع الخير والشر لغرس مفهوم المحبة والتسامح في نفوسهم.