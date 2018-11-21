إطلاق موقع «بيئة هواء دبي» الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أطلقت بلدية دبي الموقع الإلكتروني «بيئة هواء دبي»، إحدى مبادراتها للتوعية العامة والمشاركة نحو تحقيق بيئة هواء نظيفة، وذلك ضمن أهداف استراتيجية بلدية دبي الخاصة بأن تكون دبي من أفضل مدن العالم في جودة الهواء المحيط، واستكمالاً لجهودها المبذولة في رصد ومتابعة حالة الهواء للارتقاء بمستواه، وتحقيقاً لأهداف رؤية الدولة 2021، التي وضعت جودة الهواء كواحدة من الأولويات الوطنية الرئيسة للبيئة المستدامة والبنية التحتية.

فرصة

وأوضحت المهندسة علياء الهرمودي، مدير إدارة البيئة بالبلدية، أن الهدف من إطلاق الموقع هو إتاحة الفرصة للجمهور والمهتمين من المؤسسات الأكاديمية وغيرهم للتعرف على مؤشر جودة الهواء والاطلاع على مستويات جودة بيئة الهواء بالإمارة بصورة آنية، وتركيز العناصر والغازات الملوثة له من أكاسيد كربون وكبريت ونيتروجين وكذلك الأوزون والجسيمات العالقة.

هَذَا بالإضافة إلى بيانات مستويات الضجيج والأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة، ويتم تغذية الموقع بصورة مباشرة من خلال منظومة متكاملة للرصد تتألف من 24 محطة ثابتة موزعة بمواقع استراتيجية بالإمارة.