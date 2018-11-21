ضاحي خلفان يوجّه بتشديد إجراءات الضبط المروري على الشوارع

المصدر: دبي - البيان

وجّه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بتشديد إجراءات الضبط المروري على الشوارع، وضبط السائقين المخالفين، وذلك تحقيقا للهدف الاستراتيجي وهو الحد من الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، وتقليل الإصابات البليغة والمتوسطة والخفيفة الناتجة عن الحوادث المرورية.

واستعرض معاليه عدداً من الظواهر السلبية والسلوكيات الخطيرة التي تتسبب في كثير من الحوادث الخطرة، ويكون سببها الرئيسي الإهمال وعدم التزام السائقين بقوانين السير والمرور، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، اجتماع مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، الذي استعرض أيضاً تقريرا حول منظومة الإنذار المبكر في الحالات الطارئة، كما اطلع المجلس على بعض المبادرات الأمنية التي تعزز الوضع الأمني وتمنع وقوع الجرائم، وعدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس.

حضر الاجتماع اللواء محمد العوضي المنهالي، مستشار سمو وزير الداخلية، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبدالله علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين.

واللواء جاسم المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، واللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع- شرطة أبوظبي، والعميد عبد الله أحمد الحمراني، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة.