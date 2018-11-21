40 طفلاً يتعرّفون إلى مهام المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

استضافت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، 40 طفلاً في جولة فريدة من نوعها داخل مستودعاتها وصالة العرض.

وتعرف الأطفال، وهم في العاشرة من العمر، على دور المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في تيسير الاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ وتعزيز التعاون بين الوكالات الإنسانية التي تقدم المساعدة للأطفال الآخرين المحتاجين خلال الأزمات في جميع أنحاء العالم من بنغلاديش إلى هايتي.

وقد انقسم الأطفال إلى مجموعات، واستكشفوا عمل مختلف وكالات المعونة الدولية، ورفعوا أصواتهم دعماً لحقوق الأطفال وعافيتهم.

وفي جلسة مع أعضاء المدينة منظّمة اليونيسف ومنظّمة «قرى الأطفال إس أو إس»، تعلم قادةُ المستقبل المحتملون المزيد عن حقوقهم.