«إسلامية الشارقة» تختتم ندوات «الأسرة في الإسلام.. رعاية والتزام»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة في مقرها بضاحية الرحمانية سلسلة ندوات شرعية أسرية للنساء، نظمتها تحت شعار «الأسرة في الإسلام.. رعاية والتزام»، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الإمارة؛ وذلك إيماناً منها بأهمية الاستقرار الأسري في تحقيق الأمن المجتمعي وتحقيق النهضة الشاملة، وانطلاقاً من رسالتها السامية في توعية كافة شرائح المجتمع، وتعزيز ثقافتهم الأسرية وفق مبادئ الدين الحنيف.

جاءت الندوة الأولى بعنوان «الرضاعة الطبيعية مطلب شرعي»، حيث بينت الأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بالرضاعة بالتعاون مع جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وناقشت الندوة الثانية حقوق الأطفال في الإسلام، وواجبات الآباء بالتعاون مع إدارة حماية حقوق الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية. وفي الندوة الثالثة بعنوان: نحو أسرة آمنة بالتعاون مع محكمة الشارقة الشرعية.